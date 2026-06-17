El PSOE suspende a sus ediles en Carboneras por no anular la licencia de El Algarrobico

La Dirección Provincial del Partido en Almería ha solicitado la suspensión temporal de militancia de todos los integrantes del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras. Esta drástica medida disciplinaria se produce después de que los representantes locales se negaran este miércoles a acatar las directrices de su formación y rechazaran anular la licencia de obras del polémico complejo urbanístico.

Durante la celebración de un pleno extraordinario, los ediles socialistas optaron por unir sus votos a los de los concejales no adscritos para frenar el trámite. Con esta maniobra, los representantes públicos lograron aplazar la votación hasta el próximo lunes, escudándose en una supuesta falta de informes económicos y jurídicos que avalaran la decisión.

La reacción de la cúpula regional no se ha hecho esperar. Desde la Dirección del Partido en Andalucía ha ratificado su voluntad inquebrantable de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara la nulidad radical de la licencia de construcción. Para los responsables autonómicos, la paralización del derribo supone un desafío inaceptable a los tribunales.

En este sentido, la Dirección andaluza ha lanzado una advertencia tajante a sus cargos locales, asegurando que "El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí". Según argumentan, la envergadura de este asunto trasciende la política municipal y se ha convertido en una prioridad absoluta tanto a nivel autonómico como nacional para la formación, lo que justifica la intervención fulminante de los órganos federales prevista para este jueves.

Además, la crisis interna ha provocado que el partido a nivel autonómico cierre filas con el Ejecutivo central. Los socialistas andaluces han mostrado su respaldo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este departamento gubernamental ya había exigido el acatamiento estricto del fallo judicial e incluso amenazó con solicitar a la Justicia la anulación subsidiaria del permiso si el Consistorio mantiene la actual parálisis legal.

El choque institucional y orgánico evidencia las profundas fisuras en la gestión de este largo litigio urbanístico. Ante la situación de bloqueo, los altos mandos del Partido han instado a todos los grupos representados en el municipio almeriense a votar a favor del cumplimiento de la ley en la sesión convocada para la próxima semana, cerrando así la puerta a nuevas dilaciones por parte de sus propios representantes.