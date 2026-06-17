La Junta acudirá al TSJA para anular la licencia de El Algarrobico tras el bloqueo del PSOE

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule de forma supletoria la licencia de obras del polémico hotel de El Algarrobico. Esta firme decisión se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras decidiera aplazar la votación del acuerdo destinado a este fin, un bloqueo que ha contado con el sorprendente apoyo de cinco ediles del PSOE, actitud que la portavoz ha calificado abiertamente de "traición".

En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España ha dejado claro que la administración autonómica sigue defendiendo que la única solución jurídica viable es la anulación de la licencia urbanística. Esta postura contrasta de plano con la vía de la expropiación que ha intentado abanderar el Ejecutivo central para hacerse con la mitad de los terrenos de su competencia, una medida que desde la Junta de Andalucía consideran menos efectiva para restaurar la legalidad.

La indignación en el Palacio de San Telmo es notable tras lo ocurrido en el consistorio almeriense. La decisión de dejar el asunto sobre la mesa para recabar más informes fue impulsada por un edil no adscrito y secundada por los concejales socialistas y una exedil del Partido Popular. Para la consejera andaluza, resulta una completa "paradoja" que haya sido el propio PSOE el responsable de bloquear este paso fundamental, a pesar de sus reiteradas promesas públicas de avanzar hacia el derribo del complejo hotelero. Ante la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos autonómicos ya están estudiando si existe alguna responsabilidad penal en la actuación de los ediles que han frenado el acuerdo.

"Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición", aseveró la dirigente autonómica. En esta línea, exigió a la formación socialista que ofrezca explicaciones urgentes e inmediatas, recordando que "no solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar".

Ante esta paralización municipal, la titular de Hacienda ha avanzado la convocatoria en los próximos días de la comisión mixta entre la Junta y el Gobierno. Este órgano, constituido en el año 2011 con el objetivo de asegurar la recuperación integral del paraje natural de Cabo de Gata, servirá ahora como escenario para exigir responsabilidades directas a la administración estatal por la inacción de sus representantes locales y evitar más dilaciones innecesarias.

Finalmente, Carolina España señaló a la cúpula nacional y regional del partido, recordando las promesas de la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. "¿Por qué han permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?", se preguntó la portavoz andaluza, sugiriendo que los socialistas deben aclarar por qué sus cargos públicos se han declarado en abierta rebeldía con la Justicia.