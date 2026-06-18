España inicia el desmantelamiento de la Verja de Gibraltar ante el acuerdo del Brexit

Los trabajos para la retirada de la Verja del paso fronterizo con Gibraltar han comenzado esta misma semana. Esta actuación se produce de cara a la inminente entrada en vigor, prevista para el próximo 15 de julio, del esperado Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Dicho pacto internacional tiene como objetivo principal establecer el encaje definitivo de la colonia británica del Brexit.

La principal consecuencia visible de este acuerdo bilateral será la histórica desaparición de la Verja. Esta estructura será desmantelada dado que el Peñón pasará a formar parte del espacio Schengen de la mano de las autoridades españolas. Cabe recordar que el Reino Unido nunca ha pertenecido a esta alianza de libre circulación que une en la actualidad a veintinueve países del continente, por lo que España asumirá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normativas de fronteras exteriores comunitarias.

Controles fronterizos

Al integrarse plenamente en este sistema europeo, la fisonomía de la seguridad territorial sufrirá una alteración sustancial. A partir de ahora, los controles fronterizos para la entrada y salida de ciudadanos se reubicarán estratégicamente en el aeropuerto y en el puerto del enclave británico. De este modo, el actual paso fronterizo, considerado hasta la fecha como uno de los más pequeños y singulares del panorama internacional, desaparecerá por completo para agilizar el tránsito logístico y de trabajadores.

Tanto las administraciones gibraltareñas como las españolas han iniciado ya las labores logísticas para materializar este hito. Para minimizar el impacto en la actividad económica y en la movilidad cotidiana, se están empezando a desviar los tráficos de vehículos, fundamentalmente durante los horarios nocturnos. En lo que respecta estrictamente al lado nacional, los operarios han procedido a iniciar el desmontaje de las marquesinas y de las complejas estructuras metálicas que componían la antigua área de control aduanero y policial.

Estas decisivas obras de acondicionamiento en la frontera cuentan con una dotación presupuestaria de dos millones de euros. Las labores están siendo ejecutadas de forma directa por la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa). El proyecto técnico incluye, además de la demolición de la valla perimetral, la reordenación de la circulación de los vehículos de mercancías a través de una parcela cedida por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Asimismo, se contemplan adecuaciones operativas vitales en el aeropuerto del Peñón, una infraestructura levantada sobre el istmo usurpado históricamente a España y que pasará a ser de uso conjunto.