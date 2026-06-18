Cinco meses después del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas, las víctimas han alzado la voz para denunciar la falta de apoyo institucional y reclamar una mayor protección para quienes continúan sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas del siniestro.

La reivindicación se ha hecho pública a través de un vídeo difundido en redes sociales por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. En la grabación, una médica que viajaba en uno de los trenes implicados relata su experiencia durante la noche del accidente y pone el foco en la situación que atraviesan muchos supervivientes meses después de la tragedia.

La facultativa explica que aquella noche tuvo que asumir una responsabilidad inesperada al coordinar de manera improvisada la atención inicial a los heridos hasta la llegada de los equipos de emergencia. Según relata, los acontecimientos vividos durante esas horas han quedado marcados para siempre en su memoria.

Según recuerda, las horas posteriores al choque quedaron grabadas para siempre en su memoria. "Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las doce de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó guardado y grabado en mi cabeza para siempre", afirma.

Sin embargo, la afectada insiste en que su testimonio pretende representar a todos los supervivientes. "Esta historia no va de mí. Esta historia va de todos los pasajeros que, como yo, presenciaron escenas para las que nadie está preparado", señala.

Secuelas físicas de gravedad

La médica explica que muchos afectados continúan arrastrando secuelas físicas de gravedad. "Cinco meses después de la tragedia, aún existen secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos", indica mientras en el vídeo aparecen imágenes de algunos supervivientes.

Junto a esas lesiones, la asociación pone el foco en el impacto psicológico que todavía sufren numerosas víctimas. "También permanecen las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes que nos impiden conciliar el sueño, miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias", explica.

En el vídeo, la facultativa recuerda la asistencia recibida por parte de especialistas en salud mental tras el accidente. "A nuestra llegada a Atocha la mañana del 19 de enero se desplazaron equipos de psicólogos y psicólogas de emergencia, formados expresamente para abordar con nosotros lo vivenciado", afirma. Según relata, estos profesionales les acompañaron durante los días y semanas posteriores para ayudarles a gestionar emociones y procesar los recuerdos del accidente.

La portavoz de las víctimas recalca que los efectos de un trauma pueden prolongarse en el tiempo. "No se puede negar que el proceso pueda recrudecerse en las semanas o meses después del accidente. La recuperación tras un trauma no son procesos lineales", sostiene.

Además, destaca que muchas personas siguen afrontando el duelo por la pérdida de seres queridos. "No se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivenciaron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y, en definitiva, en todos a los que se nos rompió algo en nuestro interior esa noche", asegura.

Un sufrimiento "en silencio y sin apoyo"

Uno de los principales mensajes del vídeo se centra en la falta de reconocimiento de las consecuencias emocionales derivadas de la tragedia. "Esta herida emocional, en ocasiones irreparable y que menoscaba el desempeño en nuestro día a día, no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera", lamenta.

La médica añade que esta situación se produce incluso en casos en los que existe documentación clínica. "Ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico", denuncia.

Las víctimas también cuestionan la eficacia de las medidas de apoyo anunciadas tras el accidente. "Las ayudas prometidas no llegan a quienes han necesitado e incluso siguen necesitando una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas", afirma.

Por ello, la asociación reclama cambios normativos que permitan una mayor protección de los afectados por daños psicológicos. "¿Cómo se protege a quien se siente indefenso?", se pregunta la médica antes de reclamar una modificación del Real Decreto vigente. Según sus palabras, la norma debe garantizar "la protección de las víctimas cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día".

La grabación concluye con un mensaje de denuncia dirigido a las Administraciones Públicas. "Cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio sin el apoyo y el sostén de las administraciones", concluye la portavoz de las víctimas.