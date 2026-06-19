Clausuran el Parque del Agua de Málaga por un brote de gastroenteritis

El Ayuntamiento de Málaga, actuando a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha procedido este mediodía al cierre preventivo de las instalaciones de ocio conocidas como Parque del Agua. Este recinto se encuentra ubicado en la zona de La Misericordia, perteneciente al Distrito Carretera de Cádiz. La decisión se ha tomado de manera coordinada después de que el Servicio de Salud Pública del Gobierno Autonómico haya detectado un incremento inusual de cuadros médicos estomacales en varios centros educativos de la región.

Las autoridades sanitarias han señalado que los alumnos afectados habían realizado excursiones recientes a este espacio recreativo, lo que ha levantado las sospechas sobre un posible foco de infección. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y despejar cualquier tipo de duda, en las próximas horas se procederá a la toma de muestras exhaustivas en el lugar. El objetivo principal es comprobar científicamente si la visita de los menores guarda una relación directa con las afecciones registradas en las aulas.

Según han confirmado fuentes del Consistorio malagueño, la instalación municipal permanecerá clausurada al público hasta que se obtengan y evalúen los resultados definitivos de los análisis de laboratorio. Esta medida de precaución busca evitar nuevos contagios en el caso de que el origen del problema resida efectivamente en el sistema hídrico de la atracción. Desde la Administración Local se ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias, recordando que los protocolos de vigilancia funcionan correctamente.

El Parque del Agua es un área de esparcimiento muy popular, situada estratégicamente en el paseo marítimo Antonio Banderas, a pocos metros de la playa de La Misericordia. El recinto cuenta con nueve elementos de juego diseñados para ser accesibles y seguros para usuarios de todas las edades. Además, se trata de una zona de acceso totalmente gratuito, lo que atrae cada día a un gran número de vecinos y turistas que buscan aliviar las altas temperaturas en la ciudad andaluza.

En su afán por destacar el rigor en el mantenimiento del recinto, el Ayuntamiento ha explicado que, de forma previa a la apertura periódica de este espacio, los técnicos municipales realizan una profunda puesta a punto. Estas tareas incluyen un proceso de hiperclorado de todo el circuito hídrico para erradicar posibles patógenos. Igualmente, se llevan a cabo de forma rutinaria controles regulares que cumplen de manera estricta con la legislación vigente en materia de salud pública y control de aguas de consumo humano.

La colaboración institucional entre el Consistorio y la Administración Autonómica resulta fundamental para resolver este tipo de incidencias con la mayor celeridad posible. Los expertos recuerdan que este tipo de instalaciones, al estar expuestas al aire libre y contar con un flujo constante de personas, requieren de una monitorización continua para prevenir alteraciones en la calidad del líquido elemento. Hasta que los epidemiólogos emitan su informe definitivo, se recomienda a la población mantener las normas básicas de higiene y acudir a su centro de salud si los menores presentan síntomas compatibles con esta alteración digestiva.