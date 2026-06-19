El PP pide discreción en Andalucía mientras Vox confirma la "buena sintonía" para el pacto

Parece que la incógnita sobre la gobernabilidad en Andalucía se va despejando. El portavoz parlamentario y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha hablado este viernes del estado de las negociaciones con el Partido Popular de cara a la formación de un Gobierno conjunto en la región. En declaraciones a los medios, Gavira ha resaltado que existe en estos momentos una "buena sintonía y buena disposición" entre ambas formaciones. No obstante, ha querido dejar claro cuál será la hoja de ruta de su partido en las próximas semanas: la prioridad absoluta es acordar medidas que beneficien a los ciudadanos y, solo después de blindar ese programa, se abordará la cuestión de quién ejecuta esas políticas desde el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Gavira ha subrayado que la formación liderada por Santiago Abascal está demostrando una enorme coherencia, aplicando el mismo modo de proceder en todas las regiones donde los electores han exigido con su voto un cambio de rumbo. Ha citado expresamente los precedentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox ha logrado asentar gobiernos de coalición basados en el respeto a sus votantes. Desde el primer día, ha asegurado, mantienen la mano tendida para evitar bloqueos institucionales.

Sobre el contenido de esas futuras acciones, el líder de Vox en Andalucía ha explicado que las conversaciones actuales se mantienen bajo un perfil de absoluta prudencia. Son reuniones discretas en las que hay que seguir trabajando intensamente. Los ejes de este pacto girarán en torno a los pilares fundamentales que el partido defiende en toda España: la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, una firme defensa del sector primario, la optimización de los servicios públicos y, sobre todo, una drástica reducción de burocracia e impuestos para aliviar a las familias y a los creadores de riqueza.

"No vamos a poner encima de la mesa algo que no hayamos puesto en otro sitio", ha aseverado Gavira, reafirmando que su proyecto conforma un partido fiable y predecible. En un claro mensaje al líder de los populares, Juanma Moreno, ha recordado que el mandato de las urnas fue nítido: los andaluces han decidido que el actual presidente no tenga la mayoría absoluta, obligándole así a entenderse con su socio natural para garantizar la ansiada estabilidad política.

En el PP piden diálogo

También son optimistas en el Partido Popular. Su vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que las negociaciones en Andalucía "van bien", y hay que "dejar seguir trabajando" al líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para conseguir un acuerdo de Gobierno cuanto antes".

Bendodo, que ha atendido a los medios en la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, ha señalado que "lo más importante de una negociación es la discreción". Ha añadido que "lo importante es que los partidos se sienten a hablar", y ha valorado que Juanma Moreno "le ha tendido la mano a todos los partidos", tras lo cual los 'populares' "están negociando con Vox, efectivamente", ha abundado.