El Parlamento andaluz acelera para convocar la investidura de Juanma Moreno

El engranaje parlamentario en Andalucía se ha puesto en marcha a velocidad de crucero. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha iniciado este martes la ronda de consultas con los grupos políticos con el firme propósito de convocar el pleno de investidura para la próxima semana. La previsión es que las sesiones se desarrollen el lunes 29 y el martes 30 de junio, acortando los plazos institucionales con el objetivo de dotar de estabilidad a la comunidad autónoma de manera inmediata y evitar que la conformación del nuevo Gobierno regional se demore hasta después del verano.

El candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, ha sido el primero en reunirse con Aguirre en la sede del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Durante el encuentro, Moreno ha trasladado formalmente su voluntad de postularse a la presidencia tras haber ganado las pasadas elecciones del 17 de mayo con 53 escaños, quedándose a tan solo dos de la mayoría absoluta. El líder popular ha urgido a celebrar la sesión de investidura lo antes posible para desbloquear la elaboración de los presupuestos de 2027, unas cuentas públicas cuyos trabajos preparatorios habitualmente comienzan en junio y que ya acumulan un evidente retraso por la falta de un Ejecutivo plenamente operativo.

Vox comunica su no temporal

Para lograr el éxito en la primera votación de investidura, donde se requiere la mayoría absoluta de la Cámara, Moreno necesita obligatoriamente el respaldo de Vox. Aunque ambas formaciones políticas continúan negociando con absoluta discreción, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que, de momento, su voto sigue siendo negativo. No obstante, Gavira ha matizado que esta postura inicial no impide que se pueda alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en los próximos días que cambie el sentido de su voto hacia el "sí", descartando de plano una abstención que solo serviría para facilitar una investidura en segunda ronda por mayoría simple.

Por su parte, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha ratificado tras su encuentro con Aguirre que las filas socialistas votarán en contra del candidato popular. Pese al rechazo frontal a las políticas del PP, Montero ha coincidido en la necesidad de acelerar los tiempos para que la región cuente con un gabinete estable cuanto antes. De forma paralela a estas conversaciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicará este miércoles su estudio postelectoral sobre los comicios del 17-M, un informe que verá la luz en pleno proceso de negociación y que servirá para analizar con mayor detalle el comportamiento del electorado andaluz.

La ronda de contactos liderada por la Presidencia del Parlamento andaluz concluirá este miércoles con las reuniones de los portavoces de las fuerzas de izquierda Adelante Andalucía y Por Andalucía. Inmediatamente después, se reunirá la Junta de Portavoces para fijar de manera oficial el calendario de las sesiones plenarias. El Partido Popular insiste en que su prioridad es garantizar un Gobierno en solitario caracterizado por la moderación, la reindustrialización y el rigor, mientras que desde Vox se presiona para que el futuro pacto incluya compromisos firmes en sectores estratégicos como el primario, garantizando que el acuerdo final sea de largo recorrido para la legislatura.