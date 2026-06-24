El CIS de Tezanos da la victoria al PP en Andalucía pero recorta su distancia con el PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves un nuevo estudio sobre Andalucía en el que da la victoria, por la mínima, al Partido Popular si ahora se celebrasen elecciones generales en esta comunidad autónoma. Se trata del barómetro postelectoral que el organismo dirigido por José Félix Tezanos publica tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio.

El documento recoge la intención directa de voto de los andaluces de cara a unas próximas elecciones generales. Según los datos publicados por el CIS, el PP ganaría con un 25,6% de los votos frente al 22,8% del PSOE, algo menos de tres puntos de diferencia. En las últimas elecciones generales de julio de 2023, el PP se impuso claramente en Andalucía con el 36,4% de los votos frente al 33,5% del PSOE, lo que se tradujo en una holgada victoria de 25 diputados frente a los 21 de los socialistas.

Por otro lado, Vox obtiene el 12,9% de los encuestados, seguido de Sumar con el 4,7%. En intención directa, Adelante Andalucía, con un 0,8% de los votos, es superado por Se Acabó la Fiesta que ha sido la opción elegida por el 2,4% de los encuestados y por Podemos, con un 1,3%. En las elecciones la formación de Santiago Abascal consiguió el 15,3% de los apoyos y la de Yolanda Díaz el 12%. Podemos, en aquel momento, concurrió dentro de Sumar. Esto se tradujo en 9 diputados para Vox y 6 para Sumar.

Andalucía reparte en los comicios a nivel nacional 61 diputados, la comunidad es la que más representantes tiene en la cámara baja de las Cortes.