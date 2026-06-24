El TSJA frena el sacrificio de dos vacas en Lepe al ser reconocidas como animales de compañía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una resolución a favor de José Antonio Oria, un vecino de Lepe, Huelva, que solicitó mantener a sus dos vacas como animales de compañía. De este modo, la Justicia ha paralizado cautelarmente la petición de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que instaba al sacrificio de las reses.

La Administración autonómica reclamaba en su momento el sacrificio obligatorio y sin derecho a indemnización de los bovinos, que se encuentran en una finca propiedad del recurrente. Frente a esta exigencia, Oria solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución del acto administrativo, argumentando que las vacas, llamadas Tiberia 1 y Tiberia 2, no estaban destinadas a un fin productivo, sino que eran sus mascotas.

Desde la Junta de Andalucía se sostenía que estos animales podrían entrar en contacto con otros ejemplares de su especie, lo que implicaría un grave riesgo de contagio de enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis. Asimismo, la Administración advertía sobre el presunto peligro para la salud y la seguridad pública, subrayando que las vacas ni siquiera estaban debidamente identificadas cuando se inició el expediente administrativo.

Pasaporte en regla

Sin embargo, la defensa del propietario ha logrado demostrar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla que los bovinos están inscritos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía. Además, cuentan con sus correspondientes pasaportes en regla. El letrado restó importancia al hecho de que dicha inscripción se realizara tras la apertura del expediente, ya que esto no invalida su estatus legal en el momento presente.

"La finalidad de la normativa de la identificación es garantizar la trazabilidad y el control sanitario, y dicha finalidad está, al día de hoy, plenamente cumplida", expuso el abogado. De hecho, técnicos de la propia Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía confirmaron la pasada primavera la correcta identificación de las reses mediante la lectura positiva y legible de sus respectivos microchips.

Por todo ello, los magistrados han decidido suspender cautelarmente el sacrificio de los animales. No obstante, las reses deberán permanecer inmovilizadas en la finca de 14 hectáreas que su dueño posee en el municipio onubense. La resolución judicial abre ahora un plazo de un mes para que las partes implicadas puedan presentar un recurso si lo consideran oportuno.

El origen de este peculiar caso se remonta a una comida en Sevilla a la que asistió el propietario. Allí tuvo conocimiento de que las entonces terneras iban a ser sacrificadas al perder su valor para la producción, y decidió acogerlas en sus terrenos. Para evitar su muerte, el vecino se amparó en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Esta normativa estatal permite que especies criadas tradicionalmente para la producción pasen a considerarse mascotas siempre y cuando pierdan ese fin y su dueño decida inscribirlas de forma oficial en el registro pertinente. Con esta legislación en la mano, Oria acudió a un profesional veterinario e inició el proceso burocrático que, de momento, ha salvado la vida a sus preciados animales.