El debate de investidura de Juanma Moreno será el 29 y 30 de junio

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles a Juanma Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y ha anunciado su intención de convocar el debate de investidura para los próximos 29 y 30 de junio. La decisión llega tras concluir la ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios surgidos de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Moreno, presidente del PP andaluz y jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, fue el candidato de la fuerza más votada en los comicios. El Partido Popular obtuvo 53 escaños, quedándose a dos diputados de la mayoría absoluta fijada en 55 parlamentarios.

La propuesta de Aguirre activa el procedimiento parlamentario para la elección del próximo presidente de la Junta, que comenzará formalmente la próxima semana con la celebración del debate de investidura en la Cámara autonómica.

Culmina la ronda de consultas

El anuncio se ha producido tras la finalización de la ronda de contactos que el presidente del Parlamento ha mantenido entre este martes y el miércoles con los distintos grupos con representación en la Cámara.

Durante la jornada del martes, Aguirre se reunió por separado con Juanma Moreno, con la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y con el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira.

Este miércoles ha completado las consultas con el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y con el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Una vez concluidos estos encuentros, el presidente del Parlamento ha comunicado oficialmente su decisión de proponer a Moreno como candidato a la investidura.

Cómo será el debate de investidura

Si se mantiene el calendario anunciado por Aguirre, el debate arrancará el lunes 29 de junio con la intervención inicial de Juanma Moreno.

Según establece el Reglamento del Parlamento de Andalucía, el candidato expondrá sin límite de tiempo el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. Tras esa intervención, la sesión quedará suspendida hasta el día siguiente, cuando se reanudará el debate con la participación de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Cada portavoz dispondrá de un turno de palabra y el candidato responderá individualmente a las intervenciones realizadas durante la sesión. Una vez finalizado el debate, se procederá a la votación de investidura.

Mayoría absoluta en primera votación

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que el candidato necesitará obtener mayoría absoluta en la primera votación para ser elegido presidente de la Junta. En caso de no lograrla, se celebrará una segunda votación cuarenta y ocho horas después. En esa nueva votación bastará con obtener mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

La normativa prevé además que, si ningún candidato consigue la confianza del Parlamento en un plazo de dos meses desde la primera votación, la Cámara quedará disuelta automáticamente y deberán convocarse nuevas elecciones autonómicas.