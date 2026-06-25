Juanma Moreno entrega 137 viviendas de alquiler social en Sevilla

Andalucía ha multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas desde 2019 con respecto a las dos legislaturas anteriores, con más de 16.500 en marcha o entregadas, destacando la oferta presentada en la provincia de Sevilla, donde se ha impulsado la construcción de cerca de 7.250 viviendas protegidas en este mismo periodo.

Así lo ha destacado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrega de llaves de 137 viviendas destinadas a alquiler social por un periodo mínimo de 50 años ubicadas en la zona de Palmas Altas, en el distrito Bellavista-La Palmera de la capital hispalense, una de las zonas de la ciudad que mayor expansión está registrando en los últimos años.

"Aquí podréis echar raíces vosotros y vuestros hijos e hijas. Afortunadamente, para las familias y personas aquí presentes, este ha dejado de ser un problema. Porque vais a estrenar viviendas modernas y eficientes energéticamente, con garajes y trasteros, y lo más importante: en condiciones de alquiler ajustadas a vuestra realidad financiera", ha explicado Moreno. En concreto, un 40 por ciento de la financiación de la construcción de esta promoción ha sido gestionada o aportada por la Junta de Andalucía, a través del Plan Vive en Andalucía, que incluye financiación estatal y de la propia administración autonómica.

"El derecho a la vivienda es una cuestión de Estado. Eso exige un paso al frente de todos los que tenemos responsabilidad pública. Por mi parte, estoy dispuesto a dar ese paso urgente y necesario. Y espero encontrar la misma respuesta en todos los niveles competenciales. Debemos demostrar altura de miras", ha propuesto el presidente, que ha puesto el foco en el impacto que tendrá la segunda fase del Plan Vive, la cual permitirá la promoción de 20.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos cinco años a precios asequibles en toda Andalucía, además de la rehabilitación de otros 22.000 inmuebles.

"Hablamos de un impulso muy potente, pero que debe tener el acompañamiento del resto de administraciones. Estamos ofreciendo a los ayuntamientos todo tipo de facilidades para que se ponga el máximo suelo posible para la construcción de viviendas. Línea que inició el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y en la que incide la Ley de Vivienda de Andalucía. Sólo con la entrada en vigor del Decreto-Ley se ha impulsado la vivienda protegida un 44 por ciento más en la comunidad", ha detallado Moreno.

De igual forma, se han incrementado las ayudas a familias y jóvenes para adquirir su primera vivienda con un aval hipotecario del que ya se han beneficiado unos 2.900 andaluces, así como medidas fiscales que han ayudado a otros 250.000, con un ahorro de unos 460 millones de euros. Además, se han ampliado los beneficios fiscales al alquiler para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de la violencia de género y del terrorismo. De cara a la próxima legislatura, el objetivo marcado por el Gobierno andaluz es el de reforzar aún más las ayudas, ofreciendo diversas soluciones para unos 200.000 andaluces, sobre todo para jóvenes.