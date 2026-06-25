La Alhambra invertirá más de un millón en restaurar el Patio de los Leones

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha formalizado el contrato para la restauración de los elementos decorativos del icónico Patio de los Leones. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Arte Conservación y Restauración SL por un importe de 1.164.346,02 euros, financiados con fondos propios del organismo, y contará con un plazo de ejecución improrrogable de 27 meses.

La consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado el enclave y ha explicado que, tras las reformas previas en el sistema hidráulico, pavimentos y cubiertas, esta nueva fase es necesaria debido al estado de conservación de sus elementos ornamentales. Las obras comenzarán en las próximas semanas y abordarán los daños causados por el paso del tiempo, el clima y las aves, tales como fisuras, pérdida de policromías y deformaciones.

Detalles de la restauración arqueológica

Los restauradores centrarán sus esfuerzos en la consolidación estructural y limpieza con el máximo respeto al valor histórico del conjunto. Como el tratamiento de fuste, base y capitel de 117 columnas de mármol de Macael exteriores de la galería, así como otras doce de la arcada de acceso a la Sala de los Reyes y seis adosadas del interior. Así como la conservación de las yeserías exteriores de las galerías, el intradós de los arcos y las fachadas e interiores de los templetes este y oeste. Por último, la reparación del alero y el friso de madera de las galerías de la planta baja y de ambos templetes.

"Esta actuación ha sido diseñada y planificada por los conservadores para ser plenamente compatible con el programa de visitas públicas del histórico patio, que cada año convoca a más de 2,7 millones de personas de todo el mundo", ha destacado Del Pozo.

Récord de visitantes y balance del Patronato

La adjudicación se ha dado a conocer durante la sesión ordinaria del pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife, donde se ha presentado un balance de las cuentas y planes estratégicos del conjunto monumental. Entre los datos más destacados de la Memoria de Actuación, se ha confirmado que el monumento alcanzó los 2.726.861 visitantes.

Asimismo, se ha informado de una inversión global que supera los seis millones de euros para obras de conservación en marcha, que incluyen la rehabilitación de las cubiertas de los Palacios Nazaríes y la restauración del Hotel Reuma. Por último, de cara a la conmemoración del V centenario de la estancia de Carlos V en Granada, el Patronato ha presentado un logotipo oficial inspirado en la emblemática figura del Jarrón de las Gacelas del Museo de la Alhambra.