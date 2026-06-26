Desarticulada en la Costa del Sol una red que fabricaba carnés de conducir británicos falsos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional asentada en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella. Esta banda estaba especializada en la fabricación y distribución a gran escala de permisos de conducir del Reino Unido. La operación se ha saldado con la detención de dos personas, de nacionalidades británica y ucraniana, consideradas los presuntos cabecillas de la trama.

El operativo ha contado con la estrecha colaboración del Border Security Command de la Embajada del Reino Unido en España. Gracias a este trabajo conjunto, los agentes han logrado desmantelar un laboratorio clandestino dotado de maquinaria industrial de alta precisión, cuyo rendimiento permitía a los delincuentes producir hasta cien identificaciones fraudulentas cada día.

Alerta de las autoridades británicas

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una alerta emitida por las autoridades británicas, que lograron detectar e intervenir cuatro envíos postales procedentes de España. En el interior de estos paquetes se ocultaban 287 permisos de conducir falsificados, lo que evidenció la existencia de un flujo continuado de documentación ilegal y llevó a los investigadores a centrar su atención en la Costa del Sol.

Para llevar a cabo la distribución internacional, la organización se valía de empresas legales de paquetería y mensajería. Los documentos eran introducidos en sobres individuales dirigidos tanto a compradores finales como a intermediarios, utilizando filiaciones distintas a las del destinatario real para complicar el rastreo policial. Los criminales exigían alrededor de 300 euros por cada documento y enviaban la mercancía principalmente al mercado británico, aunque también se han detectado envíos a Italia, Alemania, Francia o Arabia Saudí. El principal atractivo de estos carnés radica en que, en el Reino Unido, operan de forma habitual como documento acreditativo oficial para numerosos trámites administrativos y financieros.

Casi 600 documentos ilegales intervenidos

Como parte de la fase final de la operación, los agentes practicaron tres entradas y registros en inmuebles vinculados al entramado, donde interceptaron un nuevo paquete con 101 identificaciones listas para su envío. En total, la Policía ha intervenido 592 permisos de conducir falsificados, además de más de 56.000 euros en efectivo y cerca de 41.000 dólares en criptomonedas. Entre el material incautado destacan impresoras láser, troqueladoras de termosellado, escáneres de precisión y avanzados elementos de seguridad como tintas especiales y kinegramas.