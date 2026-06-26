La continuidad de los chiringuitos de Puerto Sherry mantiene en vilo al sector hostelero en plena temporada alta

La incertidumbre sigue marcando el inicio del verano para los establecimientos de ocio de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María. La continuidad de varios chiringuitos depende de una resolución administrativa que podría determinar si mantienen su actividad durante los meses de mayor afluencia turística o se ven obligados a cesar su funcionamiento.

La decisión ha generado una fuerte preocupación entre las empresas responsables de los establecimientos afectados. Los locales Playa Canalla, Phi-Phi y Blu, gestionados por el grupo Ban-Ban, junto con Margarita, propiedad del empresario Pascual Llopis, estudian las vías legales para evitar el cierre. Según trasladan representantes de Ban-Ban al Diario de Cádiz, solicitarán al juzgado la adopción de medidas cautelares con el objetivo de suspender los efectos de la resolución, argumentando que la clausura en pleno inicio de la temporada estival tendría un importante impacto económico para los negocios y sus trabajadores.

La resolución judicial sobre esta petición podría conocerse en los próximos días. En caso de que no prospere, los cuatro establecimientos deberán cesar su actividad a partir del 7 de julio, fecha en la que expira la autorización vigente.

El origen del conflicto se encuentra en la situación jurídica de las autorizaciones que permiten desarrollar la actividad. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz rechazó la solicitud para prorrogar la autorización de explotación al considerar que carecía de cobertura legal, una decisión respaldada por un informe de la Abogacía del Estado. Mientras se resuelven los recursos presentados, los empresarios confían en que pueda encontrarse una solución que evite la interrupción de la campaña de verano.

A esta situación se suma la investigación judicial derivada de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción sobre las licencias concedidas a algunos establecimientos. La Fiscalía trasladó el asunto a los tribunales al apreciar posibles irregularidades administrativas, un procedimiento independiente que añade incertidumbre sobre el futuro del complejo hostelero.

El caso de Puerto Sherry coincide con otro frente abierto en el litoral gaditano. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga a revisar las concesiones de varios chiringuitos de Rota y Tarifa, lo que ha generado preocupación entre los empresarios de la costa por las consecuencias que pueda tener sobre el modelo de explotación de estos negocios.

Desde el sector insisten en que la actividad de estos establecimientos constituye un importante motor económico para la provincia y reclaman a las administraciones una solución que aporte seguridad jurídica tanto a los empresarios como a los trabajadores. Mientras tanto, la decisión sobre Puerto Sherry continúa pendiente y mantiene en suspenso el futuro inmediato de uno de los principales focos de ocio del litoral gaditano.