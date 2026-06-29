El debate de investidura de Andalucía arranca con el 'no' de Vox y sin acuerdo para la reelección de Moreno

El Parlamento Andaluz ha iniciado este lunes el debate de investidura de Juanma Moreno con un escenario político marcado por la falta de una mayoría suficiente para garantizar su reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

El líder del PP andaluz ha arrancado la sesión defendiendo la continuidad de su proyecto político y anunciando nuevas medidas económicas, fiscales y sociales para la próxima legislatura, mientras VOX ha endurecido su posición y ha dejado prácticamente descartado su apoyo en la segunda votación prevista para el próximo jueves.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del doble terremoto que la pasada semana sacudió Venezuela. Los diputados han guardado un homenaje a las más de 1.400 personas fallecidas en la catástrofe, una iniciativa que también se ha desarrollado en instituciones de toda España. El presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, ha trasladado un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y con los miles de ciudadanos de ese país residentes en Andalucía.

Tras ese gesto institucional, Moreno ha tomado la palabra para iniciar un discurso sin límite de tiempo en el que ha reivindicado la gestión de sus anteriores gobiernos y ha defendido la necesidad de dar continuidad a la denominada "vía andaluza". El candidato popular ha asegurado que gobernará "para todos" y ha garantizado que sus "valores y carácter" no cambiarán pese a las nuevas circunstancias parlamentarias surgidas tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que perdió la mayoría absoluta.

La negativa de Vox

Sin embargo, la atención política de la jornada ha estado centrada en la posición de VOX, cuyos votos son imprescindibles para que Moreno pueda ser investido. Horas antes del inicio del debate, el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, ha elevado la presión sobre el PP al sugerir que VOX votará en contra tanto en la primera votación de este martes como en la segunda del jueves.

"Todavía falta mucho", advirtió Fúster, quien reprochó a Moreno la ausencia de un acuerdo político y aseguró que, si continúa por la misma línea negociadora, el respaldo de VOX podría retrasarse a una tercera, cuarta o incluso quinta votación, "o nunca". Desde la formación de Santiago Abascal insisten en que cualquier apoyo pasa por cerrar previamente compromisos concretos, plazos de ejecución y garantías de cumplimiento de las medidas que consideran prioritarias.

La negativa de VOX deja a Moreno sin los apoyos necesarios para superar las dos primeras votaciones de investidura. En la primera necesita mayoría absoluta y en la segunda una mayoría simple. Si no logra reunir los respaldos suficientes, el Parlamento podrá celebrar nuevas sesiones durante un plazo máximo de dos meses. De no alcanzarse una investidura en ese periodo, Andalucía tendría que volver a las urnas.

Durante su intervención, Moreno ha intentado proyectar una imagen de estabilidad y de continuidad política. El dirigente popular ha defendido que Andalucía ha experimentado una profunda transformación económica en los últimos años y ha señalado que la comunidad cuenta actualmente con una economía más sólida, moderna y diversificada. En este sentido, ha prometido nuevas bajadas de impuestos, una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF y medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

iEntre los anuncios más destacados figura un programa destinado a favorecer la emancipación de al menos 13.000 jóvenes andaluces mediante ayudas al alquiler, avales públicos para la compra de vivienda y nuevas promociones de vivienda protegida. También ha avanzado la construcción de miles de viviendas asequibles y la movilización de suelo para incrementar la oferta residencial.

Una reforma del SAS

En materia sanitaria, Moreno ha prometido una reforma profunda del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el objetivo de modernizar su estructura y reforzar la atención sanitaria. Además, ha reclamado al Gobierno central que intervenga para poner fin a la huelga médica que afecta al conjunto del país y que, según ha denunciado, está causando importantes perjuicios al sistema sanitario.

El candidato popular también ha dedicado buena parte de su discurso al campo andaluz, comprometiéndose a reforzar el apoyo a agricultores y ganaderos, defender una Política Agraria Común sin recortes y reclamar una flexibilización de los objetivos del Pacto Verde Europeo para aliviar la presión sobre el sector productivo.

Asimismo, ha anunciado un plan contra la soledad no deseada, ha reivindicado la lucha contra la violencia de género y ha garantizado la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que ha definido como un compromiso "irrenunciable".

Con el debate apenas iniciado y las posiciones aún muy alejadas entre PP y VOX, la investidura de Juanma Moreno queda pendiente de unas negociaciones que se presentan decisivas en los próximos días. La primera votación se celebrará este martes, cuando el candidato popular necesita mayoría absoluta para ser elegido presidente. En caso de no lograrla, el Parlamento volverá a votar el jueves, una segunda ronda en la que bastaría con una mayoría simple.