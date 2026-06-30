Absuelto el hombre que se registró en un hotel como ciudadano de la 'República Errante Menda Lerenda'

La Audiencia Provincial de Almería ha emitido una sentencia que revoca la condena previa impuesta a un individuo que se negó a facilitar su identidad real en un establecimiento hotelero. El sujeto, durante la pasada temporada estival, intentó registrarse como huésped aportando un pasaporte falsificado que le acreditaba como supuesto ciudadano de la inexistente República Errante Menda Lerenda, lo que derivó en una intervención policial.

Los hechos se remontan al 24 de agosto del pasado año en un complejo turístico ubicado en la zona de El Toyo, en la capital almeriense. Según recoge la resolución judicial, el acusado se personó en la recepción del alojamiento y, ante la petición habitual de documentación, entregó un documento irreal con el que pretendía hacer valer su nacionalidad ficticia. Ante la insistencia de los empleados para que aportara una acreditación válida y legal, el individuo se negó en rotundo, bloqueando el proceso de registro.

Esta situación obligó a los responsables del alojamiento a solicitar la presencia de la Policía Nacional. A su llegada, los agentes se entrevistaron con el sujeto, quien lejos de colaborar, adoptó una postura beligerante. Los policías comprobaron que el hombre mantenía una actitud abiertamente desafiante frente a los requerimientos de la autoridad, negándose una y otra vez a identificarse conforme a la legislación vigente.

El altercado fue subiendo de tono paulatinamente. El encausado comenzó a dar gritos y a realizar aspavientos en las zonas comunes, ignorando las advertencias de los agentes para que se tranquilizara y dejara de perturbar el descanso y la tranquilidad del resto de los clientes del complejo turístico. Ante la imposibilidad de reconducir la situación y la nula colaboración mostrada, los miembros de las fuerzas de seguridad tuvieron que desalojarlo por la fuerza del edificio.

En un primer momento, el juzgado de lo penal correspondiente al Tribunal de Instancia de Almería estimó que el comportamiento constituía un delito tipificado en el Código Penal. Por ello, el magistrado condenó al turista a una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, y le impuso el pago de las costas procesales derivadas del procedimiento, al considerar probada la desobediencia a los agentes de la autoridad.

Sin embargo, la defensa del encausado presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que finalmente ha sido estimado. El tribunal de la Sección Segunda reconoce la existencia del altercado y califica la conducta de acto de rebeldía frente a los policías. No obstante, concluye que la actuación carece de la gravedad y entidad suficientes para traspasar el umbral de lo penal y ser considerada un delito a la luz del artículo 556.1 del Código Penal.

La resolución judicial argumenta que, tras las últimas modificaciones normativas en España, la simple negativa a identificarse ante el requerimiento de un agente de la autoridad ha sido apartada de la vía penal. De este modo, los magistrados explican que este tipo de infracciones se enmarcan en la actualidad dentro de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, abriendo la vía para que la Policía Nacional inicie un expediente y le imponga la correspondiente sanción administrativa.