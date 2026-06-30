Alerta por el aumento de cáncer de colon y páncreas en españoles de 20 a 39 años

La incidencia oncológica entre la población de 20 a 49 años en España refleja una evolución desigual dependiendo del sexo, la franja de edad y la patología específica. Así lo ha revelado una pionera investigación científica, publicada en la revista European Journal of Cancer, que alerta sobre el incremento de los diagnósticos del aparato digestivo en las cohortes de menor edad, en contraste con el descenso progresivo de aquellas enfermedades ligadas al hábito de fumar.

El trabajo, liderado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha analizado por primera vez la evolución a lo largo de un cuarto de siglo, concretamente entre los años 1993 y 2018. Para llevar a cabo este exhaustivo análisis, los expertos escrutaron más de 153.000 historiales clínicos provenientes de quince registros de base poblacional integrados en la Red Española de Registros de Cáncer.

Un leve repunte en mujeres

Según los datos recabados, la tendencia general muestra que las tasas de detección han experimentado una caída entre los varones, mientras que, por el contrario, han sufrido un leve repunte entre las mujeres. Esta divergencia subraya que no existe un comportamiento uniforme, sino que las cifras fluctúan drásticamente en función de la naturaleza del carcinoma.

Entre los aspectos más positivos del informe destaca el retroceso de las patologías estrechamente vinculadas al consumo de cigarrillos. Enfermedades pulmonares, de laringe y de vejiga urinaria han visto disminuir su presencia entre un tres y un nueve por ciento anual en ambos sexos. De igual forma, en los hombres también ha mermado la detección de afecciones en el hígado, la cavidad oral, el labio y la faringe.

En la cara opuesta de la moneda, los expertos advierten de una preocupante crecida de los carcinomas de colon y páncreas, con especial incidencia en la franja demográfica que abarca desde los 20 hasta los 39 años. De forma paralela, el equipo investigador también ha certificado un incremento paulatino en la detección de tumores de mama y de cuello uterino entre las mujeres jóvenes.

Como ha detallado Daniel Redondo-Sánchez, primer autor del documento, las tendencias resultan "muy heterogéneas" y es imposible hablar de un "único patrón". Las hipótesis sobre los motivos de este auge temprano de patologías digestivas apuntan directamente a los nuevos hábitos de vida. Factores de riesgo como la mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad o el excesivo consumo de alcohol podrían estar pasando factura a las nuevas generaciones, sin descartar tampoco ciertas alteraciones del microbioma o exposiciones ambientales nocivas.

Por su parte, la investigadora Dafina Petrova ha querido matizar la situación lanzando un mensaje de tranquilidad relativa. Aunque las cifras invitan a la prudencia y apuntan a que podríamos estar imitando la tendencia alcista de Estados Unidos, subraya que nuestro país "todavía se encuentra lejos" de esos niveles tan alarmantes de incidencia en edades tempranas.