PP y Vox en Andalucía: sin tonterías, por favor

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha deslizado en el Parlamento andaluz que la fecha para una eventual repetición electoral sería el 26 de octubre. Ese escenario significaría que el PP y Vox han sido incapaces de alcanzar un acuerdo, ya sea sobre un Gobierno de coalición o sobre un Gobierno del PP en solitario con apoyo parlamentario de Vox. En este momento la fórmula es lo de menos. La mera mención a la posibilidad de una repetición electoral debería servir para que unos y otros se dejaran de postureo político e indirectas de cara a la galería y se centraran en la consecución de un acuerdo que ofrezca a los andaluces estabilidad, certezas y rigor.

Una repetición electoral en Andalucía sería de una gravedad extrema, un acto de irresponsabilidad por parte de los mencionados partidos, una traición a sus propios electores y una indignidad absoluta. Los dirigentes autonómicos de PP y Vox deben estar a la altura de las circunstancias, aparcar los cálculos y las estrategias electorales y dar curso a una legislatura en Andalucía que consolide las expectativas de relevo en la Moncloa en las próximas elecciones generales. Cualquier otra cosa, sobra.

PP y Vox deben dejar a un lado sus diferencias y no hurgar en matices, detalles y posiciones que les distancian entre ellos y de sus votantes. En Andalucía es prioritario llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible porque cualquier otra cosa contribuye a fortalecer a la izquierda, a que reflote en la región y en el resto de España una izquierda en horas bajas por la corrupción y por la ausencia de proyecto más allá de apalancarse en el poder y erosionar la convivencia.

Juanma Moreno y Manuel Gavira, el portavoz de Vox, ya están tardando en posar con un acuerdo que disipe de un plumazo el riesgo y bochorno de una repetición electoral. El PSOE está preparando el terreno para un gran pucherazo a corto plazo con la ley de nietos y a más largo plazo con la regularización masiva. Si PP y Vox no hacen sus deberes en Andalucía, al PSOE no le hará ni falta recurrir a esas ilegalidades manifiestas para perpetuar en el poder a un personaje tan nefasto, siniestro y peligroso como Pedro Sánchez.