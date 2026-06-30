Juanma Moreno fija el 25 de octubre como posible fecha de repetición electoral si no hay acuerdo con Vox

La segunda jornada del debate de investidura en el Parlamento de Andalucía ha estado marcada por la advertencia del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, sobre la posibilidad de una repetición electoral en otoño si no se logra cerrar un acuerdo de gobernabilidad. Aún así, el presidente en funciones ha mostrado su confianza en que el apoyo pueda reconducirse en la segunda votación prevista para el jueves.

De hecho, no ha logrado ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII Legislatura en la primera votación que se ha celebrado este martes ante el Pleno del Parlamento, ya que sólo ha tenido los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Moreno ha lamentado que "hoy no haya una actitud positiva por parte de ningún grupo y de manera especial del grupo de Vox", en referencia al resultado de la primera sesión de votación, al tiempo que ha apelado a mantener abiertas las negociaciones en las próximas 48 horas para intentar desbloquear la formación de gobierno.

El líder del PP andaluz ha insistido en que su objetivo es alcanzar un acuerdo "lo antes posible" porque, según ha subrayado, Andalucía "no tiene un minuto que perder" y necesita un Ejecutivo que pueda comenzar de inmediato la elaboración de los próximos presupuestos.

En este contexto, Moreno ha advertido de las consecuencias de un bloqueo político prolongado y ha situado en el horizonte una posible repetición electoral a finales de octubre, concretamente en torno al día 25, si no se logra investir presidente en el plazo establecido. Según ha señalado, este escenario supondría "medio año sin gobierno", desde los comicios del pasado 17 de mayo hasta la eventual nueva cita electoral.

El presidente en funciones ha defendido que su partido mantiene una actitud de diálogo con Vox pese a las diferencias entre ambas formaciones. "Agradezco sinceramente el esfuerzo que se está haciendo para intentar alcanzar un acuerdo", ha señalado, al tiempo que ha apelado a intensificar las conversaciones con "máxima serenidad y racionalidad" de cara a la segunda votación, que tendrá lugar este jueves.

"La prioridad nacional" que pide Vox

Moreno ha reconocido que el PP-A y Vox son partidos "distintos", lo que ha dificultado las negociaciones, pero ha insistido en que ambas formaciones deben centrarse en los puntos de encuentro para garantizar la estabilidad institucional. En este sentido, ha recordado el acuerdo de investidura alcanzado en 2018, del que ha asegurado que se cumplió "en más del 90% de los 37 puntos pactados".

Durante su intervención, el dirigente popular no ha entrado a valorar directamente las exigencias programáticas de Vox, entre ellas la "prioridad nacional", aunque sí ha defendido la necesidad de lograr un acuerdo que permita poner en marcha cuanto antes la acción de gobierno.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confirmado el "no" a la votación de la formación verde en esta primera ronda de investidura y ha reiterado la necesidad de cerrar un acuerdo con el PP-A que incluya las principales exigencias de su formación.

Entre ellas, Vox reclama medidas como la aplicación de la "prioridad nacional", cambios en políticas migratorias y una revisión de determinadas líneas de actuación autonómica, aspectos que siguen marcando la distancia entre ambas fuerzas en la negociación.

En paralelo, Moreno ha insistido en que la repetición electoral no sería el escenario deseable, ya que supondría, en su opinión, un periodo de incertidumbre institucional que Andalucía no puede permitirse. "Lo que no interesa a los andaluces es perder el tiempo", ha señalado, defendiendo que el objetivo del PP-A es evitar ese desenlace mediante un acuerdo de gobernabilidad.