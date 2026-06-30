La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Frigiliana gobernado por el PSOE

La Guardia Civil ha registrado este martes el Ayuntamiento de Frigiliana, en Málaga, localidad de algo más de 3.000 habitantes gobernada por el PSOE, y otras dependencias municipales por orden judicial, según han informado fuentes de la investigación. Estos registros forman parte de la investigación de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, han añadido las fuentes.

La investigación de este caso, del que no han trascendido más detalles por el momento, la lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, que ha decretado secretas las actuaciones. Los agentes de la Guardia Civil siguen dentro de las dependencias municipales efectuando los registros y no se permite la entrada ni salida de los trabajadores ni de otros ciudadanos.

El registro se está haciendo de forma discreta, ya que los agentes están en el interior de las dependencias y no hay presencia policial en los alrededores, a la espera de que terminen de recabar toda la documentación requerida por el juez.

El PSOE pide "prudencia" y PP y Vox explicaciones

El PSOE de Málaga ha expresado su "máximo respeto" a la investigación, ha pedido "prudencia" y ha ofrecido "plena colaboración" tras el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana.

Por su parte, el coordinador general del Partido Popular de Málaga, Cristóbal Ortega, ha dicho que "el PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público", ha advertido en un comunicado.

Antonio Sevilla, el presidente de Vox Málaga y diputado del grupo parlamentario en Andalucía, ha denunciado que "lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana no puede sorprender a nadie", al considerar que "se trata de la misma corrupción que vemos en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, con casos como los de Ábalos, Koldo, Cerdán y el resto de la tropa corrupta socialista".

"Vemos que la corrupción del PSOE no tiene límites", ha incidido el presidente provincial de Vox en un comunicado, al tiempo que ha reclamado al PSOE de Málaga "explicaciones inmediatas" por lo que ha calificado como "el enésimo presunto escándalo de corrupción socialista en tierras andaluzas".