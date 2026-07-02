Moreno defiende el acuerdo con Vox: "Es razonable, sensato y legal"

Juanma Moreno ha sido reelegido este jueves presidente de la Junta de Andalucía gracias al acuerdo de investidura alcanzado entre el Partido Popular y Vox, una alianza que permitirá reeditar el Gobierno de coalición durante los próximos cuatro años.

Tras la firma del pacto con el portavoz de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, el dirigente popular defendió el contenido del acuerdo y aseguró que se trata de un texto "razonable, sensato y legal", rebajando además el alcance de uno de sus puntos más polémicos: la prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas públicas.

Moreno quiso dejar claro que ese principio no supone una ruptura con la normativa vigente, sino que responde a criterios de residencia que ya se aplican en la Administración andaluza. "Básicamente es el arraigo que ya se viene incorporando en nuestra propia administración", afirmó al ser preguntado por un aspecto que durante la campaña electoral había cuestionado desde el punto de vista jurídico.

El presidente explicó que en Andalucía ya existen requisitos similares para acceder a determinadas prestaciones sociales, como ocurre con la dependencia, donde es necesario acreditar un periodo de residencia de cinco años. Según indicó, el acuerdo firmado con Vox únicamente refuerza ese criterio en algunos ámbitos.

"Lo que se incorpora es un concepto que existe aquí, que se ha ampliado en otras comunidades como Canarias, que exige un año más, especialmente para vivienda, y que en algunos casos en el acuerdo se refuerza. La clave es el arraigo", insistió.

"Los ciudadanos han decidido"

Moreno también justificó el cambio de escenario político respecto a la campaña electoral, en la que había advertido de las dificultades que supondría gobernar junto a Vox. A su juicio, el resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo obliga a asumir la realidad parlamentaria y a alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad institucional.

"Al final los ciudadanos mandan. Si hubieran querido que yo hubiera disfrutado de una mayoría suficiente, me hubieran votado de manera suficiente", señaló.

El presidente andaluz defendió que, ante la ausencia de una mayoría absoluta, la alternativa habría sido una repetición electoral que habría mantenido bloqueada la comunidad durante meses.

"Cuando no hay mayoría en un Parlamento, ir a otro proceso electoral paralizaría seis meses la administración autonómica, cosa que la mayoría de los andaluces no quieren. Desde la máxima responsabilidad nos ha tocado llegar a un acuerdo", afirmó.

Moreno reconoció además que ambas formaciones han tenido que hacer concesiones durante las negociaciones para cerrar un pacto que permita iniciar la legislatura sin incertidumbre política.

"Al final en un acuerdo todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera y así lo hemos hecho para que esto sea posible. Si no, estaríamos hablando ahora de bloqueo y de otras circunstancias que no le interesan al conjunto de los ciudadanos de Andalucía", concluyó.

Gavira reivindica un acuerdo "sin vencedores ni vencidos"

Por su parte, el líder de Vox en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, calificó el acuerdo como un ejercicio de responsabilidad política y aseguró que permitirá poner en marcha un Gobierno centrado en resolver los problemas de los ciudadanos.

"Hemos alcanzado un acuerdo para tener un gobierno que defienda el sentido común y que trabaje por mejorar la vida de los andaluces. Queremos un gobierno que cree soluciones y no problemas y que sea un dique de contención frente a la mafia de Pedro Sánchez", manifestó durante su intervención.

Gavira destacó que el pacto incorpora "más de 150 medidas de calado" que, según las estimaciones de Vox, supondrán un ahorro de 1.300 millones de euros para los andaluces a lo largo de la legislatura.

El dirigente quiso agradecer públicamente la disposición mostrada por el Partido Popular durante las negociaciones y aseguró que ambas formaciones han sabido interpretar el mandato salido de las urnas.

"Han sabido escuchar lo que nos pidieron los andaluces el pasado 17 de mayo y es de justicia reconocérselo", afirmó.

Asimismo, trasladó un mensaje de tranquilidad a los votantes de Vox al asegurar que la formación cumplirá los compromisos adquiridos durante la campaña. "No los vamos a defraudar porque vamos a cumplir con nuestra palabra", aseguró, antes de añadir que el futuro Ejecutivo gobernará "para todos los andaluces, tanto para los que nos han votado como para los que no".

Gavira insistió en que las negociaciones no se plantearon como una confrontación entre socios, sino como la búsqueda de un programa común. "No hemos buscado derrotar al otro, sino alcanzar un acuerdo con medidas razonables para mejorar la vida de los andaluces", explicó.

En esa línea, rechazó hablar de vencedores o vencidos tras el pacto y defendió que "quienes han ganado son los andaluces", que contarán, según afirmó, con "el Gobierno con más apoyo parlamentario de la historia de Andalucía". Finalmente, garantizó la lealtad de Vox al acuerdo suscrito con el Partido Popular y expresó su confianza en que la nueva coalición convierta a Andalucía en "una locomotora que tire del carro de España".