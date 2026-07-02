Hace unos instantes, Juanma Moreno ha sido investido presidente del gobierno andaluz después de que Partido Popular y Vox hayan alcanzado ‘in extremis’ un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección. El candidato ha ganado la segunda votación ante el Pleno del Parlamento para su investidura como presidente de la Junta, en la que Vox ha votado a favor.

Juanma Moreno y Manuel Gavira han firmado el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' sobre las 18:30 horas de esta tarde, antes de que dé comienzo la votación en el Parlamento regional. Según ha anunciado Moreno, Vox tendrá una consejería con rango de vicepresidencia que ocupará el líder de Vox en Andalucía.

Este acuerdo, que llega después de varios meses de tira y afloja entre las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, permitirá que Juanma Moreno esté otros cuatro años más al frente de Andalucía después de cumplir dos legislaturas como presidente, desde que llegase a San Telmo en el año 2018.

El pasado martes, Juanma Moreno perdió la primera votación al no alcanzar la mayoría absoluta después de que Vox votase en contra al no haber ningún acuerdo entre ambas formaciones dejando un balance de 53 votos a favor del Partido Popular y 56 en contra del resto de partidos. Sin embargo, en la sesión de este jueves por la tarde, contará con los votos de los de Abascal.

Por lo tanto, el candidato del Partido Popular a la reeleción obtendrá 68 votos a favor, lo que supone el mayor apoyo a un gobierno andaluz nunca antes visto, según han celebrado ambos líderes en una rueda de prensa posterior al pacto.