Las claves del pacto entre el PP y Vox en Andalucía

El nuevo presidente de Andalucía y candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, y el nuevo vicepresidente Manuel Gavira, de Vox, han firmado esta tarde el Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía después de varios meses de tira y afloja entre ambas formaciones.

En el acuerdo al que ha tenido acceso Libertad Digital, se incluyen hasta 150 medidas, en las que se pone el foco en asuntos relevantes como son la inmigración, la Agenda 2030 o el blindaje contra las leyes ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez y la extrema izquierda.

En el pacto, ambas formaciones rechazan frontalmente la política migratoria del Gobierno y la llegada de inmigrantes ilegales, tanto mayores de edad como los menores (menas) a Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía rechazará cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales impulsado por el Ejecutivo socialista y no habilitará nuevos centros ni creará plazas en los existentes, además de reducir el gasto en esta materia al "mínimo imprescindible". En paralelo, este gobierno trabajará para establecer un plan de retorno y repatriación de los inmigrantes ilegales, además de prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos.

En cuanto a la prioridad nacional, el acceso a todas las ayudas, subvenciones o prestaciones públicas se inspirará en este principio, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Es decir, el acuerdo establece que la nacionalidad no sea criterio de exclusión.

Blindaje contra la Agenda 2030

El pacto entre la formación de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal también incluye un "blindaje" del sector primario frente a los "aspectos negativos" de la Agenda 2030. "La Junta de Andalucía no aprobará ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente —económica, política y jurídicamente— frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030 y del Pacto Verde", defienden ambas formaciones en el escrito.

Y también un rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur. Andalucía "adoptará una posición pública formal de rechazo al acuerdo UE-Mercosur en tanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores andaluces", en lo que supone un claro rechazo a las "imposiciones de agendas ideológicas" en materia del cuidado del medio ambiente.

Reducción de subvenciones a sindicatos

Ambas formaciones también reducirán las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública. "Se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces", añade el pacto.

Otros de los puntos relevantes es la aprobación de una nueva Ley de Concordia para sustituir la normativa vigente en materia de memoria histórica, además de una revisión de entidades públicas, ayudas y leyes ideológicas. "Se garantizará que toda la acción la Junta de Andalucía se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos. A tal fin, se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar, cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvenciones o ayudas públicas en cuyo desarrollo o efecto práctico actual se demuestren superfluos o ineficientes", concluye el comunicado.