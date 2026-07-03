Montero sueña con triplicar sus votos en Andalucía y marca ahora distancias con Vicente Fernández

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que su partido ha detenido la "sangría de votos" y ha marcado el objetivo de ganar las próximas elecciones autonómicas y las capitales de provincia en las municipales de 2027. Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, celebrado en Dos Hermanas, Sevilla, la dirigente socialista ha llamado a preparar desde ahora el proyecto con el que aspira a recuperar la Junta de Andalucía.

Objetivo: recuperar la Junta y las principales alcaldías

Montero ha defendido que el PSOE-A incrementó sus apoyos en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo respecto a los anteriores comicios autonómicos y ha sostenido que el partido ya ha logrado frenar la pérdida de respaldo electoral. En ese contexto, ha planteado como meta triplicar los apoyos obtenidos en esas elecciones, convertirse en la fuerza más votada y recuperar el Gobierno andaluz.

También ha situado entre las prioridades las elecciones municipales de mayo de 2027. La líder socialista ha pedido a su organización trabajar para ganar las ocho capitales de provincia y mantener la Alcaldía de Jaén, actualmente gobernada por el PSOE.

De cara a la elaboración de las candidaturas, ha reclamado evitar las primarias "en la medida de lo posible" y apostar por el diálogo interno para consensuar los candidatos. Ha defendido la necesidad de presentar "candidaturas fuertes, reconocibles, pegadas al territorio y solventes", capaces de ampliar la base electoral y recuperar a antiguos votantes socialistas.

Asimismo, ha asegurado que el partido estará preparado para unas futuras elecciones generales cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida convocarlas.

Críticas al acuerdo entre PP y Vox

Buena parte de su intervención se ha centrado en el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP andaluz y Vox tras la investidura de Juanma Moreno. Montero ha afirmado que el PSOE será un "freno a los retrocesos" en derechos, libertades, servicios públicos y democracia que, a su juicio, supone ese pacto.

Ha calificado el acuerdo de "vergonzante", realizado "con nocturnidad y alevosía", y ha sostenido que marcará toda la legislatura. Según ha manifestado, con ese pacto "se acabó el personaje y la marca Juanma" y ha salido "el verdadero Moreno Bonilla".

El pacto de la vergüenza y del lío entre la derecha y la ultraderecha lo cambia todo: se acabó el disfraz de moderado. 🗣️ @mjmonteroc #ComitéDirectorPSOEA pic.twitter.com/2QTGFrEML1 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) July 3, 2026

La dirigente socialista ha advertido de que Andalucía contará con "el primer gobierno con personas de la ultraderecha desde la dictadura franquista" y ha criticado especialmente medidas como la denominada "prioridad nacional", que ha definido como una forma de establecer diferencias entre ciudadanos en función de su origen.

También ha mostrado su rechazo a los planteamientos sobre igualdad y familia recogidos en el acuerdo entre PP y Vox y ha garantizado que el PSOE defenderá los avances en materia de igualdad y derechos sociales.

"Momento difícil" por los casos judiciales

Durante su intervención, Montero también se ha referido a la situación interna del PSOE por las investigaciones judiciales que afectan a antiguos dirigentes del partido. Ha reconocido que la formación atraviesa un "momento difícil" y ha admitido que estos casos generan "tristeza".

No obstante, ha defendido que el PSOE ha actuado con contundencia, expulsando a quienes han protagonizado conductas presuntamente irregulares, colaborando con la Justicia y reforzando sus mecanismos de control interno.

La dirigente socialista ha pedido además que no se conviertan "casos localizados con nombre y apellido" en una causa general contra el PSOE y ha rechazado recibir "lecciones" del Partido Popular en materia de corrupción.

La excepción de Vicente Fernández

En declaraciones a La Sexta, Montero también ha expresado su confianza en la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, y en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a que los tres figuran en distintas investigaciones judiciales.

La líder socialista ha diferenciado su situación de la del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, sobre quien ha afirmado que existen "indicios creíbles y razonables de una absoluta gravedad" relacionados con los presuntos "negocios que parece que se traía".

Sobre Gualda, investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en una pieza del denominado caso Leire Díez, Montero ha asegurado que es "una profesional impecable" y se ha mostrado convencida de que aclarará cualquier duda cuando declare ante el magistrado.

También ha defendido el trabajo realizado por Bartolomé Lora e ha insistido en que el PSOE distingue entre los procedimientos judiciales en función de los indicios recogidos en los autos. "Sobre las personas hay que leer las pruebas y las evidencias", ha señalado, para justificar el diferente tratamiento respecto a otros investigados.