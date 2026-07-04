Un incendio en la Base de Rota corta accesos a la localidad y desata la indignación vecinal por la "falta de previsión"

Noche de tensión e incertidumbre en las inmediaciones de la Base Naval de Rota. Un aparatoso incendio declarado en el interior de las instalaciones militares provocó el cierre de uno de los principales accesos al municipio y movilizó a los servicios de emergencia en una jornada marcada por las difíciles condiciones meteorológicas.

El alcalde de la localidad, José Javier Ruiz, ha confirmado que la situación se encuentra "bajo control".

Dos focos y problemas de visibilidad en la A-2078

El suceso se inició poco después de las 23:00 horas del jueves, cuando las llamas, de gran altura y visiblemente aparatosas, saltaron al interior del recinto militar. La virulencia del fuego se vio alimentada por las fuertes rachas de viento, lo que propició una rápida propagación y dificultó las tareas de extinción.

La complejidad de las labores aumentó al detectarse dos focos de fuego diferenciados, separados entre sí por unos 200 metros. El primero localizado cerca de la carretera de acceso a Rota, en las proximidades de la rotonda Villa de Rota, el segundo ubicado también dentro del perímetro de la Base, pero en una zona cercana al cementerio roteño.

Debido a la densidad del humo y a la drástica reducción de la visibilidad, la Policía Local de Rota optó por cortar el tráfico de manera preventiva en la carretera A-2078, impidiendo el acceso habitual a la localidad para garantizar la seguridad de los conductores.

Coincidencia con la Fiesta de la Independencia de EE. UU.

El inicio del fuego coincidió en el tiempo con la celebración en el interior de la Base de la Fiesta de la Independencia de los Estados Unidos, antesala del 4 de julio. En el momento en que se originaron las llamas se estaba procediendo al tradicional lanzamiento de fuegos artificiales. Aunque los indicios apuntan en esa dirección, las autoridades locales han recordado que por el momento no existe una confirmación oficial que vincule directamente la pirotecnia con el origen del siniestro.

Alrededor de las 00:15 horas de la madrugada, el alcalde José Javier Ruiz ya adelantaba a este medio que el incendio perimetral estaba estabilizado: "Está todo controlado. Nos hemos coordinado y ya está todo bajo control", declaraba. Durante el mediodía de este viernes, el regidor ha reiterado que los efectivos del cuerpo de bomberos continúan trabajando en el terreno para enfriar el suelo y evitar que el viento de Levante reavive los rescoldos.

Indignación vecinal por la "falta de previsión"

El incidente ha desatado una oleada de críticas por parte de los residentes de las zonas colindantes. La Asociación de Vecinos 'Protección y Bienestar' de Punta Candor ha emitido un comunicado este viernes expresando su "profunda preocupación" ante lo que consideran una grave falta de planificación.

"Celebrar un espectáculo de fuegos artificiales en una noche con altas temperaturas e intenso viento de Levante incrementaba de forma evidente el riesgo. Si se confirma que la pirotecnia fue el origen, las administraciones deberán explicar por qué no se aplicó el principio de precaución y quién asumirá las responsabilidades", denuncian desde la entidad vecinal.

El colectivo civil recuerda que lleva años exigiendo políticas basadas en la prevención y no en la "improvisación", urgiendo al Ayuntamiento de Rota a diseñar protocolos claros que permitan suspender o aplazar de forma automática este tipo de actividades potencialmente peligrosas cuando concurran alertas meteorológicas adversas. De igual forma, han solicitado formalmente al Consistorio información detallada sobre las autorizaciones del evento.