Encuentran un caimán de medio metro durante una redada policial en Sevilla

La Policía Nacional ha encontrado un caimán de aproximadamente medio metro de longitud durante una intervención realizada este lunes en una vivienda del barrio sevillano de Los Pajaritos. El hallazgo se produjo de forma inesperada cuando los agentes accedieron al inmueble, situado en la calle Pegaso, en el marco de una actuación relacionada con posibles actividades ilícitas.

Tras localizar al animal, los agentes iniciaron las gestiones para garantizar su traslado en condiciones de seguridad. En un primer momento se valoró la posibilidad de que el animal fuera recogido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, organismo competente en este tipo de actuaciones. Sin embargo, al no poder hacerse cargo de inmediato, se estudiaron alternativas para su reubicación.

Según adelantó el periódico ABC, entre las opciones planteadas figuró su traslado a La Reserva, en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, un recinto que alberga distintas especies de fauna, incluidos cocodrilos. Finalmente, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, será el Seprona quien asuma la custodia del ejemplar.

Las mismas fuentes han indicado que el Centro Municipal de Protección y Control Animal de Sevilla tampoco disponía de espacio para acoger al reptil en ese momento.

Por el momento no ha trascendido la identidad de la persona o personas que mantenían al animal en la vivienda ni las circunstancias en las que llegó hasta el inmueble. La investigación continúa para esclarecer el origen del caimán y determinar si su tenencia incumplía la normativa vigente sobre la posesión de fauna exótica.