Carboneras aprueba la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico y abre la puerta a su derribo

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes la revisión de oficio del expediente por el que en enero de 2003 se concedió la licencia de obras para la construcción del hotel de El Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El acuerdo implica la anulación del permiso municipal y supone un nuevo paso en el procedimiento que podría desembocar en el derribo del edificio.

La decisión ha salido adelante durante un Pleno extraordinario y monográfico celebrado este martes, después de que el pasado 17 de junio la corporación aplazara la votación para solicitar nuevos informes sobre las posibles consecuencias económicas y patrimoniales de la medida.

En esta ocasión, el acuerdo ha recibido ocho votos a favor: el del alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), los de los cuatro concejales del Partido Popular, dos ediles expedientados por el PSOE y un concejal no adscrito también vinculado a los socialistas.

Durante la sesión se ausentaron el concejal no adscrito Felipe Cayuela, el hasta ahora portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, el edil socialista expedientado Francisco Capel, la concejal socialista expedientada Vanesa Fuentes y la exedil del PP Ángeles Carrillo.

Culminar el procedimiento

La convocatoria del Pleno llega después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instó al Ayuntamiento a completar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia.

El pasado mes de junio, la mayoría de la corporación decidió posponer la adopción del acuerdo para disponer de nuevos informes sobre las posibles responsabilidades derivadas de la anulación de la licencia. En la sesión celebrada este martes, parte de esos concejales volvieron a abandonar el Pleno y no participaron en la votación.

Con la aprobación del acuerdo, el Ayuntamiento culmina el procedimiento administrativo dirigido a dejar sin efecto la licencia municipal concedida a la promotora Azata del Sol para levantar el establecimiento hotelero.

El alcalde pide colaboración institucional

Durante su intervención, el alcalde de Carboneras aseguró que el Ayuntamiento "siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales" y afirmó que el Consistorio nunca ha tratado de obstaculizar las decisiones de los tribunales.

Salvador Hernández trasladó un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos ante las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan derivarse de este proceso y aseguró que el Ayuntamiento defenderá "el interés general" del municipio.

Asimismo, reclamó la colaboración del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para afrontar las consecuencias del procedimiento y resolver un conflicto que, según señaló, se prolonga desde hace más de dos décadas.

El regidor expresó su deseo de que el proceso concluya cuanto antes y advirtió de que, sin la colaboración entre administraciones, duda de que el derribo del hotel pueda materializarse en un futuro cercano.