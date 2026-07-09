Andalucía marca España

Demasiado absurdo para ser peligroso es el comportamiento de Moreno Bonilla al presentar el pacto del PP con Vox. Parecía que se arrepentía del acuerdo alcanzado. ¡Disonancia cognitiva! Quia. Esperemos que sólo sea desorientación temporal por tanta luz como recibió. Extraña es, en todo caso, la conducta del señor Moreno Bonilla al criticar —se dice pronto— uno de los pactos más importantes que el PP ha firmado con Vox para mostrarle a todos los españoles cuál es el futuro político que nos espera. Andalucía, sí, el mesogobierno de Andalucía que él preside gracias al pacto alcanzado con Vox, fue cuestionado por el propio presidente de la Junta de Andalucía. ¡Para pegarse un tiro! Eso no es maldad política sino torpeza. Esperemos que sea transitoria por el bien de los andaluces y del resto de los españoles.

"Mi objetivo era otro; me hubiese gustado gobernar solo." Con esta frase reconoció que su preferencia era revalidar un Gobierno en solitario del PP y que el acuerdo con Vox fue consecuencia de los resultados electorales. También afirmó que "los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que los firman", admitiendo que tanto el PP como Vox han tenido que hacer concesiones para alcanzar un Gobierno estable. Esas declaraciones son coherentes con el discurso que Moreno Bonilla había mantenido durante la campaña electoral, pero absolutamente erráticas con el modelo político que todos los españoles, empezando por los votantes del PP y Vox, conocen hace tiempo. Moreno Bonilla va por detrás de lo real. Ojalá cambie rápido de mentalidad y se haga cargo seriamente de su destino: su Gobierno será, junto al de otras Comunidades Autónomas que ya gobiernan con Vox, el modelo democrático de España. Sí, Moreno Bonilla tendrá que creérselo. Lo sucedido en Andalucía es más que una idea. No se trata de un proyecto. Es ya una realidad. Es ni más ni menos que la gran referencia para toda la Nación. Él es el presidente de una de las comunidades más importantes de España por población, historia y, sobre todo, porque España sin Andalucía no es.

Por lo tanto, tómense en serio su cargo, señor Moreno Bonilla. No es necesario que haga aspavientos "autocríticos", alfombras para esconder la basura, que tanto gustan a los marxistas en particular y a la gente de mentalidad totalitaria en general. Todos sabemos que usted fue un crítico feroz de Vox, incluso llegó a afirmar que un Gobierno conjunto con los de Santiago Abascal era "imposible" o que alteraría el modelo de política moderada que usted defendía. Pero el destino político, o mejor, la voluntad soberana de los votantes, lo ha puesto a usted en otro lugar, en una circunstancia radicalmente diferente en la que ejercía su agresivo discurso político. Grábese en la sesera que Vox es su aliado, no su adversario. Grábese en el corazón que gracias a Vox habrá estabilidad institucional. Grábese, de una vez por todas, lo que ha intuido hace tiempo la mayoría de los españoles: Vox es el partido que ha venido a poner al día al PP. Es el partido que dará estabilidad a los gobiernos del PP. Así de sencillo. Póngase, señor Moreno Bonilla, al frente de lo que que viene. No se quede atrás. Sí, no existirá Gobierno alguno del PP en España sin el apoyo de Vox.

Todo eso era algo sabido, entre otras razones, porque PP y Vox gobiernan conjuntamente en otros mesogobiernos regionales, pero ha sido preciso que esto suceda en Andalucía para que ya nadie se llame a engaño. Y es que Andalucía pesa mucho. La dirección del PP es consciente de lo que viene. Han tardado en aprender la lección, pero, hace poco más de un mes, Núñez Feijóo ha tenido que reconocerlo. El PP tendrá que gobernar en toda España con la compañía de Vox. Así las cosas, señor Moreno Bonilla, apresúrese a cantar las mil cosas buenas que ha traído este pacto de Gobierno entre Vox y PP, y déjese de lamentos jeremíacos sobre lo que usted pudiera hacer solo. ¡Boberías! Ni siquiera es necesario que les dé la razón a los compañeros de su partido que le decían: "El acuerdo con Vox era la primera opción". Guarde la "autocrítica" para su intimidad. Y al lío de lo real. Divulgue entre la ciudadanía las bondades del pacto y explíquelo por tierra, mar y aire. España, sí, es lo importante. Prioridad nacional. El resto mandangas.