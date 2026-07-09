La nueva mezquita de Sevilla tendrá un centro médico con "prioridad musulmana"

España cuenta con cerca de 2.000 lugares de culto musulmán registrados, entre mezquitas, oratorios y centros islámicos. Cifra a la que se puede sumar una nueva macromezquita en Sevilla. Un centro islámico de diez millones de euros con capacidad para 500 personas ubicado junto al Polígono Sur que contará, además de una sala de oración de 400 m² y un minarete, con salas orientadas a servicios y actividades culturales, incluyendo un centro médico abierto al público en general, aunque de "especial atención" a la población musulmana.

Este proyecto, impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia puesto que aún no se ha celebrado la Comisión de Urbanismo en la que iría este expediente. La previsión, en todo caso, es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los 10 millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. En concreto, la adquisición del terreno, el coste total de la construcción, los costes técnicos, licencias municipales e impuestos, que supone una partida presupuestaria de 10.868.491 euros.

"Anomalía administrativa"

Como ya adelantó el diario ABC, Urbanismo concedió el pasado martes la licencia de obra, y ahora en la Fundación Mezquita de Sevilla se muestran convencidos de que muy pronto tendrán la licencia de obras para llevar a cabo su proyecto en el Polígono Sur después de dos décadas de espera. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa", han trasladado a la prensa.

Solar donde se construirá la mezquita de Sevilla

En paralelo, ante este polémico proyecto, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla y militante del Partido Popular, ha señalado que "las ideologías no están por encima de las leyes" y ha añadido que "es cierto que el proyecto recoge que habrá un espacio religioso que ocupará aproximadamente el 20% de la extensión total del mismo, como también lo es que somos conocedores del impacto social que puede tener este tema y que VOX ha pedido redefinirlo y abrir un proceso participativo", por lo que este viernes se debatirá si se retira o no del orden del día de la comisión ejecutiva.

Algo que podría suponer el aplazamiento de la decisión. El alcalde de Sevilla, no obstante, ha afirmado que desde VOX no han trasladado "en absoluto" al Gobierno local que retirarían su apoyo en caso de que se permita la construcción de esta mezquita.

VOX hará todo lo posible para "paralizarla"

Mientras, el jefe de VOX en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado que analizarán todos los resortes posibles para intentar "paralizar" esta mezquita porque están en contra de la "islamización" de los barrios y de esa "prioridad musulmana".

"La mezquita del Polígono Sur tendrá centro médico de prioridad musulmana. Estoy esperando que todas esas personas que decían que VOX era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto", ha criticado Manuel Gavira.

Gavira ha dicho que todos "esos defensores del Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que sepan que aquí tienen un centro para dar lengua árabe y cultura marroquí, que no hace falta hacerlo en los centros públicos educativos de toda Andalucía". "Vamos a llevar todas las acciones judiciales, políticas y administrativas necesarias para que esto no pase", ha señalado el dirigente de VOX, para quien tanto las mezquitas como los "centros de menas" los proponen esos políticos que "no viven" cerca de ellos.