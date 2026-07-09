Moreno presenta las bases del Gobierno andaluz: "La estabilidad de Andalucía está más que garantizada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que, de cara a la XIII Legislatura que ahora arranca, la estabilidad en la Comunidad "está más que garantizada" como valor esencial que va a seguir marcando la acción de un nuevo Ejecutivo autonómico cuya estructura, así como sus consejeros responsables, ha sido anunciada por el propio presidente en el Palacio de San Telmo.

Durante su comparecencia, Moreno ha informado de que el Gobierno andaluz pasará a estar formado por 13 consejerías, una menos que en la legislatura anterior, de las cuales tres de ellas tendrán rango de vicepresidencia. En cuanto a los consejeros designados, habrá en total siete mujeres y seis hombres.

Un Ejecutivo renovado que, según ha explicado Moreno, mantendrá su vocación de preservar la seguridad, la moderación y el diálogo como "valores esenciales" de su acción de gobierno. "Iniciamos una nueva etapa basada en un acuerdo sólido de coalición. Un acuerdo legítimo, transparente y plenamente democrático, nacido de la voluntad popular y diseñado con un único objetivo: el bienestar de Andalucía. Este no es el Gobierno de unos contra otros; este es el Gobierno de la estabilidad, de la gestión y del progreso económico y social de nuestra tierra. Un Gobierno por y para Andalucía", ha remarcado.

En esa misma línea, el presidente ha vuelto a poner el foco en el estilo y el talante con el que los nuevos responsables de su Ejecutivo van a seguir trabajando en este mandato que ahora arranca. "La vía andaluza no es una frase hecha. Es una realidad, y es nuestra forma de gobernar. Seré claro y rotundo: este nuevo Gobierno viene a sumar, definido por la moderación, el diálogo social y el respeto absoluto a nuestras instituciones, y que debe dar la mejor respuesta a las demandas de los andaluces", ha señalado.

Cuestionado por los primeros pasos que el nuevo Gobierno andaluz tiene previsto dar, Moreno ha marcado en rojo una prioridad. "Debemos iniciar a pleno rendimiento la confección del Presupuesto de Andalucía 2027 para que pueda entrar en su trámite parlamentario en tiempo y forma, y esté en vigor a 1 de enero. Normalmente suele iniciarse el proceso en junio, así que no tenemos tiempo que perder", ha asegurado Moreno, que también se ha referido, en el ámbito de prioridades, a la política fiscal y al análisis de próximas bajadas fiscales.