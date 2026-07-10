Al menos once personas muertas por el incendio de Los Gallardos (Almería)

La cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a once, tras confirmarse el hallazgo de varias personas sin vida en una tragedia que supone "el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, según ha informado el 112 de Andalucía.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado la situación de "tragedia sin precedentes", lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos.

"No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto", ha expresado tras conocerse el nuevo balance.

Algunas víctimas, en el interior de sus coches

El incendio se inició en el paraje de Almocáizar y obligó a decenas de vecinos de Los Gallardos y Bédar a dejar sus casas por el rápido avance de fuertes rachas de viento. Las llamas saltaron por distintos puntos hasta aproximarse a zonas habitadas. La columna de humo era de tales dimensiones que se ha podido observar incluso desde la localidad murciana de Águilas.

Las primeras seis víctimas mortales notificadas fueron encontradas en un cortijo que había sido pasto de las llamas. Otras de las víctimas mortales han sido halladas en el interior de sus vehículos, según informa el Diario de Almería.

De momento no se han comunicado más datos sobre las víctimas ni se saben las circunstancias exactas en las que se produjeron las muertes.

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

Además de los fallecidos, el operativo reporta que una mujer permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con quemaduras, al igual que otra persona afectada por intoxicación de humo. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

Dificultad en las vías de evacuación

Ante las complicaciones en las vías de evacuación —que obligaron horas antes a desviar a numerosos damnificados por carreteras secundarias—, Sanz ha rogado máxima prudencia.

"Todos los efectivos del plan Infoca, de los servicios sanitarios, de las fuerza y cuerpos de seguridad, de bomberos, los ayuntamientos y demás administraciones están luchando con toda su fuerza, con todos los medios y todos los recursos disponibles para atacar a este incendio e intentar aminorar sus graves consecuencias", ha dicho.

"Lamentablemente no se ha podido salvar la vida de estas doce personas y aprovecho para pedir a los vecinos que sigan siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. Que eviten las zonas afectadas y que no asuman ningún riesgo, que no tomen decisiones sin consultar, que no tomen decisiones de escoger caminos que no están coordinados por los servicios de emergencia", ha añadido Sanz. "La prioridad absoluta ahora es salvar vidas y en eso se afanan todos los servicios operativos en estos momentos en dicho incendio", ha concluido el consejero.

🔴 Elevamos el @Plan_INFOCA en #Almería a fase de emergencia, situación operativa 2, ante la evolución y el potencial del #IFLosGallardos Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehículos autobombas Pedimos máxima prudencia a la población: 🚫 Evita la zona

👮‍♂️… pic.twitter.com/HzKaUVsniR — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026

Efectivos desplegados

Para hacer frente al agresivo avance de las llamas, que forzó la activación de la situación operativa 2, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliega con 150 efectivos.

Estos militares se suman al amplio dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando (UMIF, EMIF, REJA).

Vecinos evacuados y carreteras cortadas

Continúan evacuados los vecinos de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico "Miraflores". En el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos se encuentran albergadas 54 personas, que están siendo atendidas por los efectivos de emergencias y los voluntarios de Cruz Roja. Este centro de Los Gallardos es ahora mismo el punto de referencia para los evacuados.

Paralelamente, el municipio de Lubrín (Almería) da refugio a cerca de un centenar de desalojados en su teatro y polígono industrial.

La emergencia mantiene cerradas al tráfico la autovía A-7 en sentido creciente (del kilómetro 709 al 714) y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del fuego. El servicio 112 ha gestionado más de 150 llamadas de alerta que sitúan el origen de las llamas en el kilómetro 511 de esta vía nacional, donde la caída de un cable eléctrico propagó el fuego con inusitada rapidez hacia la zona forestal.