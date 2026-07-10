Los Reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, que por ahora se ha cobrado la vida de once personas. Según los últimos datos, aunque también de forma provisional, habría 19 personas sin personas sin localizar y 8 heridos, 4 de ellos graves.

"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real. "Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación", añade el comunicado.

De igual manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba de madrugada su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería". En ese mismo mensaje, trasladaba sus condolencias a las familias de los fallecidos, así como su apoyo a los vecinos afectados. El líder de los socialistas pedía además "mucha precaución".

"Con el alma encogida y rotos de dolor", el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado también su "pesar" a las familias de las víctimas mortales. "Una tragedia. Estamos consternados por esta terrible noticia", ha escrito. Más tarde, Moreno ha confirmado que está de camino a Almería, donde las "consecuencias son devastadoras".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la "terrible" situación que está provocando el incendio forestal y ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos, así como "toda la fuerza" a los vecinos que continúan desalojados.

También ha considerado "fundamental" seguir las indicaciones de las autoridades y "prioritaria" la colaboración de las administraciones para que asegurar la llegada de toda la ayuda necesaria en "estas horas cruciales".

"Consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias. Todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias, y con todos los afectados", se ha sumado a las reacciones en su cuenta de X el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Precisamente, la columna de humo era de tales dimensiones que se ha podido observar incluso desde la localidad murciana de Águilas. Es por esa cercanía que el Gobierno de Murcia ha puesto a total disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarios.

Igual que la ministra de Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que de igual manera ha trasladado con "profunda tristeza" y "desolación" sus condolencias a los familiares de las víctimas. Asegura que "lo importante ahora es la prudencia y atender esta emergencia".