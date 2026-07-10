El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz como consecuencia del grave incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que ha dejado hasta el momento un balance de once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos de carácter grave, según informa Europa Press.

El acto institucional estaba previsto para las 10:00 horas de este viernes en el Palacio de San Telmo. Tras la ceremonia, el nuevo Ejecutivo, el primero de coalición entre PP y Vox en Andalucía, tenía previsto celebrar su primera reunión con el objetivo de iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

Reacciones

La gravedad de lo sucedido ha llevado al Gobierno andaluz a modificar la agenda prevista para este viernes. "Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico, que han indicado que la nueva fecha del acto se comunicará más adelante.

Juanma Moreno ha trasladado públicamente sus condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado su apoyo a los municipios afectados por el incendio. A través de un mensaje publicado en la red social X, el presidente andaluz ha expresado su "profundo pesar" y ha asegurado sentirse "con el alma encogida y rotos de dolor", al tiempo que ha calificado lo ocurrido de "tragedia" y de "terrible noticia".

⚫️ Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el #IFLosGallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio. Una tragedia. Estamos consternados por esta terrible noticia. https://t.co/kxSsmR3yvQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 9, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado a la tragedia a través de la red social X, donde ha expresado su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio. Además de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas y desear una pronta recuperación a los heridos, ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados y ha señalado que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas. Asimismo, ha informado de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha sido movilizada y ha pedido "mucha precaución".

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos. Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

El incendio forestal de Los Gallardos deja por el momento un balance de once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos de carácter grave. Las autoridades mantienen activado el dispositivo de emergencia para combatir las llamas y han pedido extremar la precaución en las zonas afectadas.