Las impactantes imágenes del incendio de Los Gallardos, en Almería

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Imágenes aéreas del incendio

Las víctimas mortales fueron localizadas en dos puntos distintos. En uno de ellos fallecieron cuatro personas que viajaban en un vehículo. El segundo escenario afectó a un grupo de nueve personas, de las que únicamente dos lograron sobrevivir. La mayoría de ellas podrían ser extranjeras.