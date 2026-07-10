Las impactantes imágenes del incendio de Los Gallardos, en Almería
Al menos once personas han muerto en el incendio forestal, mientras que otras 19 permanecen sin localizar y ocho han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad. Las autoridades lo califican de una "tragedia sin precedentes".
La UME incorporada a los trabajos de extinción
El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha calcinado un perímetro de 3.150 hectáreas. En la zona afectada trabajan 464 personas y 124 vehículos. De los efectivos, hay 220 militares y 70 medios del Segundo Batallón de Intervención de la UME.
Bomberos trabajan en el incendio
El fuego se inició este pasado jueves en el paraje de Almocáizar y obligó a decenas de vecinos de Los Gallardos y Bédar a dejar sus casas por el rápido avance de fuertes rachas de viento.
Continúan las labores de extinción, también por aire
Los helicópteros del servicio de extinción de incendios continúan este viernes realizando descargas de agua sobre los distintos focos del incendio.
Medios aéreos trabajan en Los Gallardos
En total, se desplegaron casi 16 aviones ayer jueves y se han sumado más desde primera hora de este viernes a las tareas de extinción.
Bomberos trabajan en el incendio
Según la última actualización, habría once personas fallecidas, así como más de veinte personas sin localizar y 8 heridos, 4 de ellos graves.
Dos personas observan este viernes el avance del incendio forestal
La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha.
Vista de uno de los focos del incendio forestal
El incendio se ha convertido ya en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España.
El incendio visto desde el Puerto de Garrucha
La columna de humo era de tales dimensiones que se ha podido observar incluso desde la localidad murciana de Águilas.
Las llamas desde el Puerto de Garrucha
Las autoridades explican que el fuego se originó presuntamente por un tendido eléctrico. El fuerte viento favoreció su rápida propagación en una zona de difícil acceso y con numerosas viviendas dispersas.
Vista de una zona afectada por las llamas
Juanma Moreno ha asegurado en esRadio que "todo parece indicar que ha sido un cable eléctrico el que ha producido este incendio".
Intensas llamas
Sobre la zona, Juanma Moreno ha indicado que es muy "escarpada", motivo que ha dificultado el acceso de maquinaria pesada. Además, el fuego se habría intensificado "con la masa vegetal derivada de las lluvias del invierno".
Vista de las llamas tomada este jueves desde Garrucha
Por su parte, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, ha apuntado en esRadio al viento como elemento crucial en la virulencia del incendio.
Las dimensiones del incendio, desde el aire
Imagen aérea facilitada tomada en la tarde del 9 de julio en la que se ve la magnitud del incendio de Los Gallardos.
Imágenes aéreas del incendio
Las víctimas mortales fueron localizadas en dos puntos distintos. En uno de ellos fallecieron cuatro personas que viajaban en un vehículo. El segundo escenario afectó a un grupo de nueve personas, de las que únicamente dos lograron sobrevivir. La mayoría de ellas podrían ser extranjeras.
Un vehículo de la UME trabaja en las labores de extinción
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado que varias de las víctimas pudieron intentar abandonar la zona demasiado tarde y acabaron "atrapados en una ratonera, en una trampa, en algún caso en una rambla sin salida".
Un hidroavión trabaja en las labores de extinción
Más de 600 personas habrían sido evacuadas y 193 permanecerían realojadas en distintos recursos habilitados en Lubrín, Garrucha y Antas.
Rápida respuesta de Cruz Roja
Desde el primer momento, Cruz Roja movilizó sus recursos de respuesta para atender a esa población afectada, instalando un albergue provisional con medio centenar de camas.