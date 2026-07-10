El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves y 19 personas desaparecidas según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
"Es una bomba de relojería". Así ha definido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el incendio que asola desde la tarde de este jueves el paraje de Los Gallardos en Almería.
Juan Manuel Moreno, presidente de la comunidad, confirma que hay 12 fallecidos y 23 personas no localizadas en el que es ya el incendio más trágico registrado en Andalucía. Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y algunas de las víctimas han sido halladas en vehículos. El último cadáver confirmado se ha encontrado en la misma zona.
La Guardia Civil está llevando a cabo una serie de batidas por las zonas ya extinguidas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) para tratar de dar con el paradero de las 23 personas que aún están sin localizar. Según ha explicado a los periodistas el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, en esas labores de búsqueda se emplean efectivos de montaña, del Grupo de reserva y Seguridad del instituto armado y unidades territoriales con vehículos especiales con el apoyo de la Policía Local.
Según informa el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), el fuego sigue activo. Los trabajos se centran en el frente izquierdo del incendio, el cercano al Centro Budista de la Comunidad Internacional Rigdzin, donde no se ha podido actuar por la noche al ser imposible el acceso. En la zona trabajan 184 efectivos de bomberos, 13 autobombas, una unidad médica, 12 helicópteros (uno ligero, nueve semipesados, uno pesado y uno de mando) y 14 aviones (8 de carga en tierra, 4 anfibios pesados, 2 de coordinación y 4 anfibios ligeros).
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con al menos once personas fallecidas, varios desaparecidos y 8 heridos, 4 de ellos muy graves, es ya uno de los más trágicos ocurrido en España, similar en el número de muertos al ocurrido en Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005.
En aquella ocasión, el 17 de julio de 2005, fallecieron once personas —dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes— mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego declarado el día anterior en el municipio castellano-manchego por una barbacoa mal apagada.
El incendio forestal más trágico en la historia de España ocurrió en Lloret de Mar en el año 1979, cuando se contabilizaron 22 fallecidos.
El segundo ocurrió en La Gomera el 11 de septiembre de 1984. 20 personas murieron en lo que comenzó como un pequeño conato y que se transformó en una auténtico infierno envuelto en llamas por un cambio de viento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar la evolución del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado ya once fallecidos y varios desaparecidos. El jefe del Ejecutivo ha informado del contacto a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que el Gobierno ha desplegado "todos los medios humanos y materiales" para colaborar en las labores de extinción del fuego y en la atención a los afectados.
Según fuentes gubernamentales, en las labores de extinción participan 160 agentes de la Guardia Civil, apoyados por 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones; 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 70 vehículos; además de cuatro aviones anfibios y un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A este operativo se suman también 34 efectivos de Protección Civil con dos vehículos, movilizados para reforzar las tareas de emergencia.
Pedro Sánchez ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos y su solidaridad con los vecinos afectados por el incendio. Por el momento, no está previsto que el presidente del Gobierno se desplace a la zona devastada por las llamas. Su agenda, de hecho, se mantiene sin cambios: el próximo lunes tiene previsto asistir al acto de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción y, posteriormente, viajar a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebrará en el Palacio Nacional de los Inválidos.
El cambio de viento ha propiciado que el incendio de Los Gallardos (Almería) esté retornando al núcleo poblacional, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se llevará a cabo el desalojo de los 250 vecinos que se encuentran en la zona. Así lo ha trasladado a los periodistas el alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Miguel Reyes Martín, en el puesto de mando avanzado ubicado en El Turre, que ha abandonado para colaborar sobre el terreno en las labores de desalojo del lugar.
Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos.
Antonio Sanz señala que entre los fallecidos en el incendio de Almería hay al menos un español y "los otros podrían ser belgas o británicos". El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía explica que la mayoría de las víctimas intentaron escapar por ramblas sin salida, quedando atrapados por las llamas: "Fue una verdadera trampa mortal".
¿Por qué casi todas las víctimas mortales del trágico incendio son extranjeros?
El incendio forestal que habría dejado, de momento, once fallecidos en Los Gallardos (Almería) transformó en pocas horas la sierra en una inmensa lengua de fuego y, como ha explicado Juanfran, un vecino de Bédar, el fuego se propagó "muy rápido" en una zona con abundantes viviendas dispersas en el monte. Este vecino se encontraba con su pareja en las inmediaciones del Cabezo María, cerca de donde se originaron las llamas, en el entorno de la pedanía de Almocaizar.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado este viernes la caída de un tendido eléctrico como el origen del incendio forestal
La Junta de Andalucía ha suspendido toda su agenda pública de este viernes, 10 de julio, "no relacionada con el incendio" forestal que se ha declarado en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha repasado en los micrófonos de esRadio la última hora del incendio en Almería. Hay 11 fallecidos -al menos cuatro de ellos son británicos-, aunque todo hace indicar que la cifra se puede elevar a 12, ya que son provisionales. Hay 8 heridos, cuatro de ellos muy graves. De la misma manera, ha reseñado que hay un total de 19 desaparecidos por el momento. Hay más de 3.150 hectáreas calcinadas.