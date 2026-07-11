En pleno operativo por el devastador incendio forestal en Almería, dos personas han sido detenidas tras ignorar las órdenes de evacuación y regresar a una zona arrasada por las llamas.

Según ha informado el portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, los arrestados desobedecieron las indicaciones de los agentes y opusieron resistencia a la autoridad al volver a acceder a un área previamente desalojada por el peligro extremo del incendio, que ya ha causado 12 víctimas mortales.

La situación sobre el terreno ha sido especialmente complicada. Fuentes de la Comandancia han señalado que los agentes han tenido que acudir a varias viviendas para exigir la evacuación de sus ocupantes, donde se han encontrado con negativas en algunos casos. De hecho, en determinadas intervenciones ha sido necesario forzar la entrada, incluso derribando puertas, para garantizar la salida de los residentes.

🔘 En tareas de extinción y protección:@guardiacivil ▶️ 245 efectivos, 86 vehículos, 2 helicópteros y 3 drones@mitecogob ▶️ 36 profesionales, 1 BRIF, 4 aviones anfibios y 2 helicópteros @proteccioncivil ▶️ 34 efectivos y 3 vehículos@policia ▶️ 4 efectivos y 2 vehículos pic.twitter.com/pQEZVQQAeK — Delegación del Gobierno en Andalucía (@DelegGobAND) July 11, 2026

A pesar de estas actuaciones, algunos evacuados han regresado posteriormente a sus casas, ubicadas en zonas de alto riesgo. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan sin descanso. Aguilera ha explicado que los agentes siguen realizando batidas en la zona de Bédar, donde el avance del incendio fue "más sorpresivo", con el objetivo de localizar posibles víctimas que aún no hayan sido encontradas.

Así es el operativo policial en las zonas afectadas por las llamas

Los rastreos se desarrollan de forma meticulosa, vivienda por vivienda. Equipos distribuidos por áreas delimitadas inspeccionan cada inmueble para comprobar que no haya personas en su interior. Una vez revisadas, las casas se marcan para evitar duplicar el trabajo y avanzar hacia las siguientes. Ya se han revisado las zonas situadas al norte de la carretera AL-6101, entre Los Gallardos y Vera. Por el momento, no se han localizado más víctimas mortales.

La complejidad del terreno está dificultando las tareas. La dispersión de viviendas aisladas y cortijos obliga a revisar una a una todas las edificaciones, muchas de ellas alejadas entre sí, lo que ralentiza el dispositivo. A ello se suman las duras condiciones del entorno: un paisaje completamente calcinado y temperaturas residuales aún elevadas que complican tanto la búsqueda como la inspección.