La tragedia del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado doce fallecidos, entra ahora en una nueva fase. Con las autopsias ya finalizadas, el trabajo de los equipos forenses se centra en la identificación de las víctimas, un proceso que requerirá análisis genéticos debido al estado en el que fueron hallados los cuerpos.

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha concluido las doce autopsias practicadas a los fallecidos. Sin embargo, por el momento no ha sido posible confirmar oficialmente la identidad de ninguna de las víctimas, por lo que las muestras biológicas recogidas durante los exámenes forenses ya han sido trasladadas a Madrid para realizar las pruebas de ADN.

Estos análisis serán determinantes para confirmar la identidad de los fallecidos y, en su caso, su nacionalidad. Aunque distintas informaciones apuntan a que la mayoría de las víctimas serían ciudadanos extranjeros, las autoridades insisten en que no habrá una confirmación oficial hasta que concluya el proceso de identificación.

Los análisis de ADN, en marcha

Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.

En paralelo a este proceso técnico, fuentes próximas al caso han indicado que la policía judicial ya ha tomado muestras de ADN a los familiares desplazados a la zona para poder cotejarlas con los perfiles obtenidos de los restos mortales.

El objetivo de los investigadores, según estas mismas fuentes, es intentar completar todo el proceso de identificación a lo largo de este domingo para poder enviar los resultados al juez responsable de la instrucción. De este modo, se autorizaría que los allegados puedan hacerse cargo de los cuerpos.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda de personas de las que todavía no se ha logrado conocer su paradero, así como la atención a los familiares afectados por la tragedia.

La investigación sigue abierta

Paralelamente al operativo de extinción, continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del incendio. Las diligencias permanecen abiertas mientras los investigadores tratan de determinar el origen del fuego, aunque según indicó en esRadio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pudo deberse a un cable eléctrico. Además, los equipos de emergencias siguen trabajando sobre el terreno para lograr estabilizar un incendio que ya se ha convertido en el más mortífero registrado en Andalucía.

La identificación de las víctimas se ha convertido ahora en una de las principales prioridades del operativo, una vez concluidos los trabajos forenses iniciales y con las muestras biológicas ya en manos de los especialistas que deberán poner nombre a cada una de las doce personas fallecidas.