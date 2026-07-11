Las imágenes de la devastación del trágico incendio de Los Gallardos
El incendio de Los Gallardos (Almería) deja tras de sí un escenario de absoluta desolación. Las llamas se han cobrado ya la vida de doce personas, mientras las autoridades mantienen activas siete denuncias por desaparición y trabajan en la localización de otros 23 ciudadanos.
En el terreno, las imágenes muestran la cara más amarga de la tragedia, con decenas de viviendas reducidas a cenizas y estructuras completamente colapsadas.
El paisaje urbano y rural ha quedado desfigurado, dejando estampas de vehículos calcinados, convertidos en armazones de metal en mitad de las calles.
El fuego devoró a su paso estructuras habitables, dejando tejados desplomados, fachadas cubiertas y un amplio terreno completamente calcinado.
El balance de víctimas mortales en el incendio de Los Gallardos se mantiene por el momento en doce fallecidos, mientras concluyen las autopsias para la identificación oficial de los cuerpos..
La Guardia Civil enviará de inmediato las muestras de ADN extraídas para su análisis, el paso previo indispensable para proceder a la identificación oficial.
Respecto a los desaparecidos, se mantienen siete denuncias formales, y 23 personas no localizadas.
Por fortuna, la tregua de la última noche ha evitado que el fuego devorara más zonas habitadas y no se han ordenado nuevos desalojos en viviendas.
El desastre natural es ya de grandes dimensiones, con una superficie calcinada que se ha elevado hasta las 6.600 hectáreas.
El avance descontrolado de los frentes durante la pasada jornada obligó a los servicios de emergencia a ampliar el perímetro de seguridad de forma urgente.
Hoy, la meteorología da un respiro con vientos de solo dos kilómetros por hora y una humedad del 50 %, abriendo una "ventana de oportunidad" para el ataque directo.
Un ejército de 500 profesionales de Infoca, la UME y bomberos locales trabaja por tierra entre el humo y el suelo todavía humeante de las zonas afectadas.
La complejidad del terreno está dificultando las tareas. La dispersión de viviendas aisladas y cortijos obliga a revisar una a una todas las edificaciones, muchas de ellas alejadas entre sí, lo que ralentiza el dispositivo
Los rastreos se desarrollan de forma meticulosa, vivienda por vivienda. Equipos distribuidos por áreas delimitadas inspeccionan cada inmueble para comprobar que no haya personas en su interior.
Una vez revisadas, las casas se marcan para evitar duplicar el trabajo y avanzar hacia las siguientes. Ya se han revisado las zonas situadas al norte de la carretera AL-6101, entre Los Gallardos y Vera. Por el momento, no se han localizado más víctimas mortales.
El portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera ha explicado que los agentes siguen realizando batidas en la zona de Bédar, donde el avance del incendio fue "más sorpresivo", con el objetivo de localizar posibles víctimas que aún no hayan sido encontradas.