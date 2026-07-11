El trágico incendio de Los Gallardos deja ya al menos 12 víctimas mortales, 7 denuncias por desaparición y 23 personas no localizadas. Las víctimas quedaron atrapadas por las llamas y, según ha explicado la Junta de Andalucía, se optó de forma consciente por no activar el sistema estatal de alerta masiva ES-Alert, una circunstancia que ministros como Óscar Puente han utilizado para cargar contra el PP en plena tragedia.

Ante las críticas recibidas por la decisión de no activar el sistema de aviso, el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha respondido este sábado defendiendo con rotundidad que la medida se valoró estrictamente bajo criterios técnicos.

En una emergencia no improvisamos. Actuamos con criterios técnicos. 📲 El sistema #EsAlert está diseñado para grandes áreas de cobertura. En el #IFLosGallardos (#Almería) no se utilizó porque, en una población tan pequeña, no permite diferenciar con precisión quién debe evacuar… pic.twitter.com/QPkPHa48hq — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 10, 2026

"Quien habla no tiene ni idea de ES-Alert. Es operativo para grandes poblaciones, pero en pequeñas poblaciones, el mensaje de evacuación llegaría a personas que no tienen nada que ver. El que habla no tiene ni idea de esto", ha tajado el consejero en su comparecencia de hoy. Sanz ha precisado además la peligrosidad que habría supuesto recurrir a esta herramienta: "En algunas zonas, lo recomendable es el confinamiento, en otras la evacuación. Como no se puede disgregar la zona con el ES-Alert, gente que tenía que confinarse habría recibido el mensaje de evacuación. Eso hubiera provocado todavía más daño a la población porque habríamos trasladado un mensaje confuso".

Estas explicaciones técnicas coinciden con las manifestadas ayer viernes por el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ya había asegurado que la dirección de la emergencia consideró que lanzar el aviso "hubiera podido generar confusión entre afectados que debían seguir recomendaciones diferentes en cada situación".

"Aquí había casos donde había que confinar, se tenían que quedar en casa y no salir; y otros en los que tenían que salir, y ni siquiera las rutas eran las mismas", llegó a indicar Moreno citando los informes técnicos: "Mandar un solo mensaje era generar confusión". El presidente de la Junta también aludió a fallos en la infraestructura, explicando que el ES-Alert tampoco es "exacto". Moreno recordó asimismo que existía un "trabajo previo" de aviso personal por parte del Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil en las zonas afectadas, por lo que los técnicos concluyeron que el sistema "podía generar mucha más confusión".

Giro meteorológico: El dispositivo pasa al ataque

Más allá de la polémica por los sistemas de alerta, la situación sobre el terreno ha dado un giro esperanzador esta madrugada gracias al cambio en las condiciones del tiempo. El incendio, que ha arrasado ya 6.600 hectáreas, va a pasar a una nueva fase operativa.

Sanz ha anunciado hoy que el dispositivo de lucha contra el fuego va a "trabajar en ataque" tras comprobarse el cese del viento en la zona y el incremento de la humedad relativa. Según ha precisado el consejero, estas nuevas circunstancias abren "una ventana de oportunidad extraordinaria" para atajar el siniestro. Hasta el momento, los equipos del Plan Infoca, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se habían visto limitados a realizar prácticamente trabajos "de defensa" ante el rápido y peligroso avance de las llamas.

En el arco nocturno, los militares del #BIEM2 han realizado misiones de ataque directo al frente de llama, vigilancia de puntos calientes y perimetración del incendio #IFLosGallardos.@Plan_INFOCA@E112Andalucia pic.twitter.com/DYDtamgSFh — UME (@UMEgob) July 11, 2026

Después de ampliar las hectáreas afectadas por el incendio, la noticia más importante es que no ha habido más víctimas, destaca Sanz. "Es esperanzador que tras el trabajo de peinado que ha hecho la Guardia Civil, no haya encontrado más víctimas". También puntualiza que con respecto a la veintena de desaparecidos, es más correcto hablar de "ilocalizados", porque las llamadas de denuncia proceden de personas que hace años que no contactan con los familiares que residen en la zona afectada.