El incendio de Los Gallardos da un respiro: 600 vecinos vuelven a sus casas

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado doce víctimas mortales y ha arrasado al menos 6.600 hectáreas, ha ofrecido durante las últimas horas el primer respiro desde que comenzó la tragedia. Tras lograr frenar el avance de las llamas durante la jornada del sábado, unos 600 vecinos han podido regresar a sus viviendas, aunque el amplio dispositivo de extinción continúa trabajando sin descanso para evitar nuevas reactivaciones.

Durante toda la madrugada de este domingo, los efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de cuerpos desplegados sobre el terreno han centrado sus esfuerzos en consolidar el perímetro del incendio y extinguir los focos que todavía permanecen activos.

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME ha informado de que durante la noche ha sofocado varias reactivaciones, ha asegurado el perímetro y ha utilizado drones para localizar puntos calientes en las zonas de El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos. Además, los militares han revisado caminos y viviendas aisladas en coordinación con la Guardia Civil para garantizar la seguridad de las áreas afectadas.

Primeros vecinos de vuelta a casa

La evolución favorable del incendio permitió este sábado a la Junta de Andalucía autorizar el regreso escalonado de los residentes de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y del camping de Los Gallardos. Al mismo tiempo, quedó levantado el confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín. De este modo, unas 600 personas que permanecían evacuadas han podido regresar a sus casas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, explicó que esta decisión ha sido posible gracias al intenso trabajo realizado durante toda la jornada, que consiguió estabilizar buena parte del perímetro del incendio.

Hasta ese momento, alrededor de 1.400 personas permanecían desalojadas de forma preventiva. Muchas de ellas habían sido acogidas por familiares o alojadas en hoteles y otros establecimientos, cuyos gastos asumirá el Gobierno.

El fuego deja de avanzar

La jornada del sábado supuso un cambio importante en la evolución del incendio. Por primera vez desde que comenzaron las llamas, el perímetro no aumentó y la superficie calcinada se mantuvo en unas 6.600 hectáreas.

La mejora de las condiciones meteorológicas permitió a los equipos de extinción pasar de una estrategia puramente defensiva a otra de ataque directo contra el fuego. En esa labor resultó decisiva la intervención de 32 medios aéreos y el empleo de técnicas de fuego técnico para frenar el avance de las llamas, especialmente en los sectores sureste y este, próximos a la autovía.

Las previsiones meteorológicas para la noche también jugaron a favor del operativo, con viento flojo de levante y un importante aumento de la humedad, factores que facilitaron los trabajos de extinción y permitieron consolidar parte del perímetro.

Con respecto a la identificación de las víctimas, el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.

Aunque la evolución del incendio invita a un moderado optimismo, el operativo mantiene un amplio despliegue ante el riesgo de que las altas temperaturas y posibles cambios de viento puedan reactivar algunos puntos del perímetro en las próximas horas.