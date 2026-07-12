El fallecimiento de una mujer británica de 93 años, que presentaba patologías previas, ha elevado a trece el número de víctimas mortales provocadas por el devastador incendio de Los Gallardos (Almería).

La paciente ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital de Torrecárdena donde permanecía ingresada desde el pasado 10 de julio. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La víctima presentaba quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

Recordamos que son 8 las personas que constan formalmente como desaparecidas, siendo 8 también los heridos en total, de los cuales 4 continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La confirmación de la decimotercera víctima se produce en la misma jornada en la que la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas, en torno a las 14:00 horas, las batidas de rastreo sobre el terreno sin localizar a nuevas víctimas.

Desescalada y restricciones en las carreteras

En paralelo, la zona empieza a recuperar una tensa normalidad dentro de la fase de desescalada de la emergencia. Las fuerzas de seguridad han procedido a la apertura total al tráfico de la carretera AL-6109, que permanecía cortada por las llamas.

No obstante, las autoridades mantienen la cautela y se mantiene un estricto control sobre los accesos al municipio de Bédar, cuya entrada sigue restringida de manera exclusiva a los familiares de los residentes, prohibiéndose el paso a personas externas a la localidad.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín abrirán oficinas de atención ciudadana para evaluar los graves daños estructurales provocados por el fuego y comenzar a canalizar las ayudas de emergencia.