"Los sevillanos están de enhorabuena" después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya paralizado cautelarmente la licencia de obra para el macrocentro islámico que estaba a un solo paso de construirse. Algo muy celebrado por Vox, la formación de Santiago Abascal, que presentó alegaciones contra este proyecto que de momento no tiene luz verde. En contraste, la Fundación Mezquita, la impulsora de este proyecto, ha lamentado esta decisión, que tacha de "anomalía administrativa".

Según ha informado el concejal de Urbanismo de Sevilla, Juan de la Rosa, el punto de la licencia de obra ha sido retirado de la Comisión de Urbanismo "para pedir los informes técnicos y jurídicos que permitan valorar, con toda la seriedad que merecen, las observaciones que ha presentado Vox en un escrito". "Solo cuando tengamos esos informes sobre la mesa, decidiremos si el asunto se toma o no en consideración", ha dicho.

"Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho. Retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales", ha añadido el concejal. "La comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo se reúne todos los martes y toca 100 o 120 puntos, y es normal que se tomen estas cautelas", ha insistido el concejal.

"Se ha ganado una batalla, pero no la guerra"

"Hemos conseguido finalmente paralizar el proyecto de la mezquita. La comisión y, por tanto, el Gobierno de la ciudad, ha sido sensible a nuestros argumentos y, ante las dudas jurídicas planteadas por Vox, ha decidido retirar el punto del orden del día", destaca la formación de Santiago Abascal, en la que expresan su "satisfacción" y la "confianza" en que el alcalde abrirá el necesario proceso participativo en el que los vecinos "puedan disponer de toda la información sobre una mezquita que no quieren".

"Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. En Vox vamos a seguir, como hasta ahora, hombro con hombro con los vecinos, contra un proyecto que ha empezado muy mal, con demasiado oscurantismo, con muchas preguntas en el aire y con dudas que en los próximos meses deben quedar despejadas. Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente", insiste la formación de Santiago Abascal.