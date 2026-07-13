Dos muertos y cinco heridos graves tras el incendio de un camión cisterna en la AP-7 en Málaga

Dos personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas de gravedad tras un accidente de tráfico registrado este lunes en la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1.069, en el término municipal de Benahavís (Málaga). El siniestro ha provocado el incendio de un camión cisterna que transportaba combustible, lo que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos y ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias.

Según han informado el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y Emergencias 112 Andalucía, en el accidente se han visto implicados al menos tres vehículos. El camión cisterna comenzó a arder tras el impacto, generando un incendio que se propagó a la masa forestal situada junto a la autopista, en las inmediaciones del jardín botánico de la zona.

Los bomberos del parque de Estepona fueron los primeros en desplazarse hasta el lugar tras recibir el aviso. Posteriormente se incorporó una dotación del parque de Marbella para colaborar en las labores de extinción.

El Centro de Gestión del Tráfico de Málaga ha cofirmado el corte total de la AP-7 en ambos sentidos debido al incendio del vehículo pesado y pidió a los conductores evitar la zona.

Amplio despliegue

El Plan Infoca ha activado un importante dispositivo para impedir que las llamas afectaran a la masa forestal cercana. Según ha informado el operativo, se movilizaron un helicóptero ligero, un helicóptero semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra, que trabajaron junto al Consorcio Provincial de Bomberos y los bomberos de Marbella.

13/07/2026 🕗 17.15 h 🔴 DECLARADO | Incendio en #Benahavís, #Málaga

📌 #IFBenahavís en autovía AP-7 MEDIOS:

🚁 1 ligero

👩‍🚒 18 efectivos por tierra

🚒 2 autobombas ℹ️Intervenimos con @cpbmalaga y #Bomberos de #Marbella por incendio de vehículo, para evitar afección forestal pic.twitter.com/eREtbhRYKW — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 13, 2026

El incendio se ha producido en un punto próximo a la zona donde la pasada semana se registró otro incendio forestal entre Estepona y Benahavís, aunque las autoridades han centrado sus esfuerzos en evitar que las llamas se extendieran desde el vehículo incendiado.

Más de 20 llamadas al 112

Emergencias 112 Andalucía ha señalado que sobre las 17.15 horas recibió más de una veintena de llamadas de conductores que alertaban de que un camión estaba ardiendo en la AP-7 en sentido Málaga.

Tras los avisos, el centro coordinador movilizó a Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, además de los efectivos del Plan Infoca. Desde el servicio de emergencias se ha pedido a los conductores que sigan las indicaciones de los operativos mientras continúan los trabajos en la zona.

Investigación abierta sobre las causas del siniestro

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el choque del camión cisterna con otros dos vehículos ha provocado dos fallecidos y cinco heridos de gravedad, aunque por el momento no se ha facilitado la identidad de las víctimas.

El dispositivo continúa trabajando tanto en la extinción del incendio como en la retirada de los vehículos y en la reapertura de la autopista cuando las condiciones de seguridad lo permitan.