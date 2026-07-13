El incendio forestal de Los Gallardos está ya controlado, según anuncia Juanma Moreno

El incendio forestal declarado el pasado jueves en el municipio almeriense de Los Gallardos ha quedado técnicamente controlado, según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La evolución favorable del fuego y la previsión de unas condiciones meteorológicas más favorables han permitido dar un nuevo paso en la gestión de un incendio que ha afectado a más de 7.000 hectáreas y en el que han fallecido 13 personas.

Juanma Moreno ha realizado el anuncio durante una comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre —Almería—, donde ha estado acompañado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desplazado hasta la zona durante la tarde de este lunes.

El presidente andaluz ha calificado la evolución del incendio como una "buena noticia" y ha explicado que, tras haber sido declarado estabilizado el domingo, los trabajos desarrollados durante la jornada han permitido que los servicios de extinción lo consideren ya controlado.

Moreno ha señalado que el avance se ha producido "más allá de algunos pequeños conatos" registrados durante el día, lo que ha permitido mejorar la situación operativa del incendio.

El Infoca continuará trabajando sobre el terreno

Pese a que el incendio ya ha sido controlado, Moreno ha precisado que una brigada del Plan Infoca permanecerá en la zona para continuar con las labores de refresco del terreno y evitar posibles reactivaciones.

Según ha explicado, el fuego "ya no presenta como tal una amenaza", aunque los efectivos seguirán vigilando la evolución del perímetro afectado durante los próximos días.

El presidente de la Junta ha indicado que las previsiones meteorológicas para las próximas horas son favorables para consolidar el control del incendio.

La meteorología favorece la evolución

Moreno ha destacado que el aumento de la humedad prevista, que ha situado en torno al 90%, contribuirá a enfriar el terreno y reducirá el riesgo de que el incendio vuelva a activarse.

También ha señalado que el viento previsto no genera preocupación para los servicios de extinción y que las condiciones meteorológicas ayudarán a mantener la estabilidad alcanzada durante la jornada.

El incendio de Los Gallardos ha afectado a más de 7.000 hectáreas y ha causado la muerte de 13 personas, según los datos facilitados por las autoridades.