Encuentran en una fuente la estatua de Curro robada en Sevilla tras un acto de vandalismo

La estatua de Curro, la emblemática mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, ha sido localizada en una fuente cercana al lugar del que fue sustraída durante el pasado fin de semana en la Isla de la Cartuja. El hallazgo confirma que el robo respondió a un acto de vandalismo, según han informado a EFE fuentes municipales.

La figura fue encontrada por varias personas que se encontraban en el recinto de la Expo, quienes avisaron de inmediato a la Policía Local. Tras su localización, las autoridades han confirmado que no existen indicios de que detrás de la desaparición hubiera un móvil comercial.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que condenó públicamente "estos hechos injustificables y que no tienen cabida alguna en una ciudad que es modelo de convivencia".

⚠️Hoy se ha producido un nuevo acto vandálico en una zona recién remodelada. ❌La estatua de Curro ha sido robada de Puerta Barqueta poco más de un mes después de su instalación. El acto será denunciado e investigado. Recordamos que Sevilla es la casa de todos; cuidémosla👥 pic.twitter.com/I3pvhq63Le — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) July 12, 2026

Según informa ABC Sevilla, en el lugar donde se encontraba el monumento ha aparecido una esquela colocada por un ciudadano anónimo. El documento, impreso en papel con una foto de la estatua tomada antes de su retirada, recoge las fórmulas típicas de los recordatorios fúnebres. Se indica que el "Monumento a Curro" nació el 11 de junio y falleció el 12 de julio de 2026 "debido al incivismo".

La esquela menciona otros elementos de la Expo 92 que ya no se encuentran en el lugar y concluye que los ciudadanos de Sevilla que tuvieron ocasión de verlo "le recuerdan con cariño".

Renovación del entorno

La escultura había sido instalada recientemente en el entorno de la Puerta de la Barqueta, dentro de las obras de reurbanización integral de la zona. Su colocación respondió a una petición de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Asociación Legado Expo, con el objetivo de rendir homenaje a uno de los símbolos más reconocibles de la Exposición Universal de 1992.

La intervención urbanística en este enclave también permitió recuperar las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años fuera de servicio y que han vuelto a funcionar tras completarse las obras necesarias.

El entorno de la Barqueta forma parte del legado de la Exposición Universal. En esta zona se encuentra el Puente de la Barqueta, construido entre 1989 y 1992 para facilitar el acceso al recinto de la muestra y convertido desde entonces en uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad.