Francisco de la Torre volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de Málaga en 2027

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado que volverá a estar al frente de la lista del PP para las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 con el objetivo de renovar su puesto al frente del Ayuntamiento de la ciudad andaluza.

Francisco de la Torre concurrirá a las elecciones cuando tenga 84 años. Y es que De la Torre nació en diciembre de 1942. Fue en el año 2000 cuando alcanzó un cargo que ha mantenido desde entonces. En aquel año sustituía a Celia Villalobos, que había sido nombrada ministra de Sanidad y Consumo. A través de un vídeo publicado en X, el actual alcalde de Málaga ha confirmado la decisión.

Hoy quiero contarte dos cosas #Málaga pic.twitter.com/w5uCUP660a — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) July 13, 2026

Los desafíos para la ciudad

En el vídeo, explica que "pienso en el futuro: imagino cómo seguiremos evolucionando y adónde llegaremos sumando nuestro esfuerzo y dedicación". "Juntos lo hemos conseguido pero aún quedan grandes retos comenzando por la vivienda. Hemos atraído inversión y empleo de calidad, ahora debemos lograr sueldos más altos y, también, mejor formación", comenta.

Instantes después, el alcalde señala: "Sí, voy a presentarme. Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca. Mientras la salud me acompañe, aquí estaré". El actual alcalde de Málaga ha ganado con mayoría absoluta en cuatro de las siete elecciones a las que ha concurrido. Fue en los comicios municipales de 2015 y 2019 cuando tuvo que pactar con Ciudadanos.

La decisión que ha tomado el histórico político ocurre pocos días antes de que el PP celebre un acto para presentar a los candidatos a la alcaldía de las capitales de provincia. Será el próximo 18 de julio en Santiago de Compostela.