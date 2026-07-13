Identificadas otras tres víctimas del incendio de Los Gallardos: un matrimonio belga y una mujer británica

El Tribunal de Instancia de Vera ha recibido este lunes por la tarde la identificación de otras tres víctimas mortales del incendio registrado en Los Gallardos (Almería). Se trata de un matrimonio de nacionalidad belga y una mujer de origen británico, lo que eleva a nueve el número de fallecidos cuya identidad ya ha sido confirmada dentro de un balance total de trece víctimas mortales.

La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido las tres nuevas identificaciones, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

Con estas confirmaciones, ya han sido identificadas nueve de las trece personas fallecidas en el incendio. A ellas se suma la última víctima mortal conocida durante la noche del domingo, una mujer de 93 años, mientras que todavía quedan tres personas pendientes de identificación.

Las tareas de identificación continúan bajo la coordinación de las autoridades competentes para completar el proceso y comunicar oficialmente la identidad de todas las víctimas.

El Centro Integrado de Datos ha señalado que los familiares de las nueve víctimas identificadas ya han sido informados.

La comunicación se realiza de forma presencial por agentes de la Guardia Civil, que acuden acompañados por un psicólogo para prestar apoyo durante la notificación.

Este procedimiento forma parte del protocolo establecido para informar a las familias una vez confirmada oficialmente la identidad de las personas fallecidas.

Ocho extranjeros y un español entre las víctimas identificadas

Hasta el momento, entre las nueve víctimas identificadas figuran cuatro hombres y cinco mujeres. De ellas, ocho son de nacionalidad extranjera y una española.

En el conjunto de las trece víctimas mortales del incendio, las autoridades han informado de que cinco proceden del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y una corresponde a un ciudadano español, todos ellos mayores de edad.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera recibió durante la mañana de este lunes la documentación correspondiente a seis de las personas fallecidas, a las que se han sumado las tres nuevas identificaciones comunicadas durante la tarde.