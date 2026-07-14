La Verja de Gibraltar pasa a la historia: Sánchez acudirá mañana al acto simbólico

La Unión Europea y el Reino Unido han firmado este martes en Bruselas el tratado que pone fin a uno de los últimos flecos pendientes del Brexit y que supondrá un cambio histórico en Gibraltar:la desaparición de la Verja que durante un siglo ha separado el Peñón de España.

El acuerdo, negociado durante años, empezará a aplicarse de forma provisional desde la medianoche de este martes, aunque todavía deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo para entrar en vigor de manera definitiva, previsiblemente a finales de este año.

La firma ha corrido a cargo del comisario europeo para las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, y del secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty. En la ceremonia también han estado presentes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, aunque ninguno de los dos ha firmado el texto.

El tratado consta de 336 artículos y varios anexos que suman cerca de un millar de páginas y regula la nueva relación de Gibraltar con la Unión Europea después de la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

Adiós a los controles en la Verja

La principal novedad será la eliminación de los controles de pasaportes en la actual frontera terrestre entre España y Gibraltar. En su lugar, los controles se trasladarán al puerto y al aeropuerto del Peñón, donde actuarán tanto las autoridades gibraltareñas como la Policía Nacional española, al ser España la encargada de velar por el cumplimiento de las normas de acceso al espacio Schengen.

De este modo, la Verja dejará de funcionar como frontera física y desaparecerán las colas que durante décadas han marcado el día a día de miles de trabajadores y residentes que cruzan cada jornada entre La Línea de la Concepción y Gibraltar.

Sánchez acudirá este miércoles a La Línea

Para escenificar este cambio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz), donde está previsto que participe en el acto que simbolizará el fin de la Verja. Será su primera aparición pública tras conocerse la condena a su hermano a nueve años de inhabilitación por prevaricación, publicada mientras Sánchez asistía al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

Las obras para desmontar las instalaciones fronterizas comenzaron hace semanas en el lado español. Los trabajos, con un presupuesto de dos millones de euros, incluyen la retirada de las antiguas estructuras de control y la reorganización del tráfico en la zona para adaptarse al nuevo modelo fronterizo.

Con este paso, Bruselas y Londres dan por cerrado el último gran asunto pendiente del Brexit, mientras Gibraltar inicia una nueva etapa con un encaje específico dentro del espacio Schengen sin que el Reino Unido forme parte de él.