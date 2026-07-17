Alerta en Andalucía: el virus del Nilo se extiende a once municipios y deja un contagio

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno autonómico, ha decretado este viernes el nivel de alerta por la circulación del virus del Nilo occidental en cuatro nuevas localidades. Los territorios afectados por esta medida preventiva son los ayuntamientos de Almensilla, Aznalcázar, Gelves y Mairena del Aljarafe.

Esta decisión se ha tomado tras la confirmación oficial de la presencia de mosquitos portadores de la enfermedad. Los insectos fueron capturados mediante el sistema de trampas que gestionan de forma conjunta la Estación Biológica de Doñana del CSIC, la Diputación Provincial y la propia Administración sanitaria.

Con esta actualización, se eleva a once el número de poblaciones andaluzas donde se ha comprobado la presencia del patógeno durante el presente año. En concreto, las cuatro nuevas zonas se unen a un listado en el que ya figuraban Pulpí, en la provincia de Almería, y Torredonjimeno, en Jaén. A ellas hay que sumar los pueblos de Constantina, Coria del Río, La Puebla del Río y Palomares del Río. Precisamente en este último enclave es donde se ha diagnosticado el primer caso en un ser humano a lo largo de esta temporada.

Sin declaración de alerta

Adicionalmente, los técnicos han detectado la circulación del patógeno en el término de Benacazón. Sin embargo, al localizarse los ejemplares infectados a una distancia superior a un kilómetro y medio de las áreas residenciales, las autoridades han descartado la necesidad de imponer la declaración de alerta en dicho lugar.

Según establece el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores, la activación de esta fase de precaución se mantendrá vigente por un periodo mínimo de cuatro semanas. Durante este lapso, las instituciones tienen la obligación de intensificar los controles entomológicos, animales y humanos. Además, se potenciarán las campañas de información mediante el apoyo de las oficinas de farmacia comunitarias y del personal de enfermería para fomentar las medidas de autoprotección individual.

En el ámbito local, los ayuntamientos implicados deberán aplicar de manera exhaustiva sus planes municipales de control de vectores transmisores hasta el próximo 14 de agosto. Estas fumigaciones y tareas de vigilancia no solo deben centrarse en los núcleos urbanos consolidados, sino también en los focos larvarios ubicados en el perímetro cercano a las áreas habitadas.

Hasta la fecha, el balance sanitario refleja la existencia de un único infectado con sintomatología leve. Los equipos médicos han efectuado pruebas de laboratorio a más de doscientos posibles afectados y han realizado un cribado preventivo entre noventa pacientes diagnosticados con meningitis víricas.