Declarado un incendio forestal en Laujar de Andarax sin riesgo para núcleos urbanos

Un incendio forestal se ha desatado a media tarde de este sábado en el término municipal de Laujar de Andarax, situado en la provincia de Almería. Según ha informado el servicio de emergencias, las primeras llamas fueron detectadas en torno a las 16:50 horas en un área natural conocida como el paraje de La Capacidad. De forma inmediata, los servicios de prevención y extinción de incendios de la Junta de Andalucía se han puesto en marcha para tratar de contener el avance del fuego y evitar daños mayores en el valioso entorno natural de la comarca.

Fuentes del Plan Infoca han transmitido un mensaje de tranquilidad a la población local tras evaluar la situación de la emergencia. En declaraciones a la agencia Europa Press, los responsables del operativo autonómico han confirmado que "aparentemente parece que afecta a zona forestal, sin amenaza aparente a zonas urbanas". Esta confirmación resulta de vital importancia, ya que facilita enormemente las labores de los profesionales sobre el terreno, al no requerirse evacuaciones preventivas de vecinos que suelen complicar y desviar recursos prioritarios en los operativos de emergencia iniciales.

Para hacer frente a las llamas con la mayor contundencia posible en los primeros momentos, que son fundamentales para evitar la propagación descontrolada, se ha movilizado un amplio dispositivo aéreo y terrestre. Sobre la zona afectada se encuentran trabajando activamente más de sesenta efectivos especializados en la extinción de incendios forestales. Este equipo humano está siendo apoyado de cerca por maquinaria pesada, incluyendo el despliegue de dos camiones autobomba que se encargan de perimetrar y refrescar las áreas más accesibles del paraje almeriense.

El esfuerzo de las cuadrillas en tierra se ve complementado por una decidida presencia de aeronaves, que resultan absolutamente cruciales dada la orografía y las condiciones de ciertas zonas de la Alpujarra almeriense. El operativo autonómico ha puesto en vuelo hasta doce aparatos para realizar descargas continuas de agua y coordinar los trabajos. En concreto, el dispositivo aéreo está compuesto por cinco helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, cuatro aviones de carga en tierra y una aeronave adicional que asume las labores de coordinación general desde el cielo.

Además de los efectivos dedicados de forma directa a combatir el fuego en la línea del frente, el despliegue del Gobierno regional en la provincia de Almería ha sumado un equipo de mando para dirigir las tácticas de intervención de manera técnica y eficiente. De igual modo, y siguiendo los estrictos protocolos de seguridad establecidos para este tipo de contingencias de gran magnitud, se ha incorporado una unidad médica al lugar de los hechos, con el objetivo preventivo de poder asistir de manera inmediata a los bomberos forestales ante cualquier posible eventualidad, sobreesfuerzo o accidente durante la intensa jornada de trabajo.